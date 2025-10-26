Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Raffi Ahmad Ingin Nagita Slavina Hamil Lagi: Doain Ya!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 26 Oktober 2025 |13:20 WIB
Raffi Ahmad Ingin Nagita Slavina Hamil Lagi: Doain Ya!
Raffi Ahmad Ingin Nagita Slavina Hamil Lagi: Doain Ya! (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA Raffi Ahmad mengungkap keinginannya agar sang istri, Nagita Slavina, segera hamil lagi. Pernyataan itu datang di tengah kabar yang sempat beredar bahwa Nagita tengah berbadan dua setelah merayakan hari jadi pernikahan mereka.

Sebelumnya, warganet menduga kehamilan Nagita menjadi kado spesial di hari anniversary mereka. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh Raffi Ahmad. Ia menegaskan bahwa sang istri belum hamil lagi, meski dirinya memang berharap Nagita bisa segera mengandung anak ketiga.

Keinginan itu diungkap Raffi lewat unggahan di media sosial yang menampilkan potret kebersamaannya bersama Nagita dan kedua anak mereka, Rayyanza Malik Ahmad dan Ranayma Malika Raudia Andara atau Lily.

“Pengen istri hamil lagi? Penasaran? Makanya doain ya,” tulis Raffi dikutip Minggu (26/10/2025).

Dalam unggahan tersebut, keluarga kecil Raffi tampak menikmati momen kebersamaan penuh kehangatan. Lily, sang putri sambung, terlihat berada di pelukan Raffi dan Nagita.

Sebelumnya, isu kehamilan Nagita sempat menjadi sorotan warganet. Namun, Raffi kembali menegaskan kepada awak media bahwa sang istri belum mengandung.

“Belum, belum,” ujar Raffi beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
      
