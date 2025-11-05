Raffi Ahmad Dituding Eksploitasi Anak karena Rayyanza Punya Podcast Sendiri

JAKARTA - Raffi Ahmad dikenal sebagai artis terkenal dan memiliki beberapa usaha. Salah satu bisnis yang dijalani Raffi Ahmad adalah pembuatan konten di akun YouTube-nya.

Raffi memang tampak sering melibatkan anak-anaknya dalam pembuatan konten hingga menerima tawaran menjadi brand ambassador (BA). Hal itu kemudian membuat warganet kerap membuat lelucon bahwa anak Raffi sudah memiliki pengalaman bekerja sejak bayi.

Namun akhir-akhir ini yang menjadi sorotan adalah ketika putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yaitu Rayyanza, ternyata dibuatkan program podcast sendiri. Program yang diberi nama Podcast Si Ajja tersebut belakangan justru menuai kritik warganet.

“Bintang tamu hari ini, perdana, pertama kalinya, Sus Rini,” ucap Rayyanza memperkenalkan susternya di kanal Rans Entertainment.

Dalam podcast pertamanya, Rayyanza tampak berbincang lucu dengan pengasuhnya, yaitu Sus Rini. Perbincangan keduanya tampak mengalir layaknya pembahasan anak-anak dengan pengasuhnya tanpa membicarakan topik tertentu.

Namun, dengan adanya podcast itu, Raffi Ahmad malah dituding melakukan “eksploitasi anak”. Beberapa di antara mereka menganggap podcast ini tak memiliki tujuan karena anak seusia Rayyanza dinilai tidak paham obrolan selayaknya di podcast.

Ada pula yang justru ingin memboikot Raffi Ahmad karena tuduhan melakukan eksploitasi anak tersebut. Komentar itu tampak pada akun X @Goodrecom yang mengunggah potongan video podcast Rayyanza.