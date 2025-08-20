Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Raffi Ahmad Hidup Sebatang Kara saat SMA, Pilih Kos di Seberang Sekolah karena Takut Telat

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 20 Agustus 2025 |12:27 WIB
Kisah Raffi Ahmad Hidup Sebatang Kara saat SMA, Pilih Kos di Seberang Sekolah karena Takut Telat
Kisah Raffi Ahmad Hidup Sebatang Kara saat SMA, Pilih Kos di Seberang Sekolah karena Takut Telat (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad mengaku pernah hidup sebatang kara saat masih remaja. Kala itu, ia baru pindah dari Bandung ke Jakarta untuk melanjutkan sekolahnya sambil meniti karier di industri hiburan.

Sejatinya, Raffi mengaku mulai sibuk syuting sejak masih SMP. Dia akhirnya memilih pindah ke Jakarta demi kelancaran pendidikan serta pekerjaannya sebagai aktor.

"Jadi waktu itu kan dari Bandung, saya sudah syuting dari SMP di Jakarta, jadi ya sudah deh pindah ke SMA 3 di Jakarta," kata Raffi Ahmad di SMA Negeri 3, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Saat itu, Raffi tinggal seorang diri tanpa keluarga dan sanak saudara. Dia sengaja memilih kos di seberang sekolahnya agar bisa datang tepat waktu.

"Waktu itu nyari kos-kosan di depan sini, ngekos tiga bulan di sini, nggak pernah terlambat. Pindah agak jauhan sedikit, terlambat terus, jadi di gerbang enggak boleh masuk. Waktu itu sih masuk kelas unggulan, 10 B, tapi terkenalnya karena absensinya banyak bolong," kenangnya.

"Karena dulu di Jakarta tinggal sebatang kara, jadi suka terlambat bangun, enggak ada yang membangunkan. Alhamdulillah banyak kenangan di sini," sambungnya.

Kedatangan Raffi ke sekolahnya dulu bukan tanpa alasan. Dia mengaku tengah menjadi bagian panitia reuni akbar bersama pesohor Boy Thohir hingga Titiek Soeharto.

"Kita mau napak tilas, karena nanti Insya Allah 24 Agustus akan ada reuni akbar, kira-kira di Senayan. Sekarang sih sudah 3 ribuan yang daftar, kita berharap bisa 5 ribuan karena cukup besar," jelasnya.

 

