HOME WOMEN LIFE

Viral! Jule Ternyata Incar Jefri Nichol Sejak 2021

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |07:48 WIB
Viral! Jule Ternyata Incar Jefri Nichol Sejak 2021
Viral! Jule Ternyata Incar Jefri Nichol Sejak 2021 (Foto: TikTok)
JAKARTA – Influencer Julia Prastini alias Jule kembali membuat heboh media sosial. Ia dikabarkan memiliki hubungan kedekatan dengan aktor Jefri Nichol. Bahkan, foto liburan mereka di Bali disebut-sebut telah di-spill oleh netizen.

Yang membuat netizen semakin geger, Jule ternyata pernah mengomentari unggahan Jefri Nichol pada 2021. Temuan ini membuat warganet menduga Jule sudah mengincar Jefri sejak tahun tersebut.

“Dia mau nggak sih sama gue,” tulis komentar Jule dalam salah satu video Jefri Nichol.

Komentar itu pun menuai beragam reaksi karena muncul pada 2021, yang merupakan tahun yang sama saat Jule menikah dengan Na Daehoon.

“Dia lepas jilbab mungkin karena selera Jefri yang nggak hijab,” tulis akun rla*******.

Awal mula isu kedekatan keduanya berawal dari komentar akun TikTok @ajisss0707 yang mengklaim Jule dan Jefri tengah berada di Bali.

“Valid 100 persen ya. Tinggal tunggu saja ada yang ketemu di beach club atau kafe. Lihat saja, mereka saling follow kok (di Instagram),” tulis akun tersebut.

Halaman:
1 2
      
