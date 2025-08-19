Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Alfatih Darmadina, Anak Kedua Mpok Alpa yang Ikut Agustusan Bareng Keluarga Raffi Ahmad

Aulia Rizky Utami , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |19:29 WIB
Profil dan Potret Alfatih Darmadina, Anak Kedua Mpok Alpa yang Ikut Agustusan Bareng Keluarga Raffi Ahmad
Profil dan Potret Alfatih Darmadina, Anak Kedua Mpok Alpa yang Ikut Agustusan Bareng Keluarga Raffi Ahmad (Foto: Youtube RANS)
A
A
A

JAKARTA – Profil dan potret Alfatih Darmadina, anak kedua Mpok Alpa yang ikut Agustusan bareng Keluarga Raffi Ahmad. Dalam perayaan HUT RI ke-80, salah satu yang mencuri perhatian adalah kehadiran Al Fatih Darmadina, anak kedua almarhumah Mpok Alpa, yang akrab disapa Petong.

Profil Al Fatih Darmadina

Al Fatih, atau Petong, lahir pada tahun 2018 dari pasangan Nina Carolina atau yang dikenal sebagai Mpok Alpa dan Ajie Darmaji. Kini, ia berusia sekitar 7 tahun. Meski masih kecil, Petong sudah menunjukkan keceriaan dan sifat penyayang yang membuat banyak orang sayang kepadanya.

Sebelum meninggal, Mpok Alpa pernah memberikan pesan mendalam kepada Al Fatih agar kelak tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan penuh tanggung jawab.

“Dede harus jadi abang kebanggaan adek-adek abang. Harus ngajarin adek abang. Nggak boleh nakal, ya dek?” pesannya.

Tangis Al Fatih pecah ketika Mpok Alpa menambahkan harapannya agar sang putra bisa tumbuh lebih baik dari dirinya.

“Harus lebih sukses dari mami. Pinter, nggak boleh nakal, nggak boleh ngelawan. Jadi anak pinter ya nak? Sayang mama papa kakak semuanya? Oke?” ungkapnya dalam acara FYP Trans7.

Pesan penuh cinta itu kini menjadi warisan berharga yang akan selalu melekat di hati Petong dan keluarganya.

Mpok Alpa

Potret Al Fatih di Agustusan Bareng Keluarga Raffi Ahmad

Foto Bareng Keluarga Raffi Ahmad

Dalam video yang diunggah di channel YouTube RANS Entertainment, terlihat momen ketika seluruh keluarga Raffi Ahmad berkumpul usai acara fashion show kemerdekaan. Petong ikut berfoto bersama mereka, tampak ceria dengan senyumnya yang polos. Kehadiran Al Fatih sukses mencuri perhatian netizen yang menonton

 

Halaman:
1 2
      
