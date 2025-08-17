Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Kompak Pakai Busana Adat Jawa di Istana Negara

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 17 Agustus 2025 |11:14 WIB
Potret Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Kompak Pakai Busana Adat Jawa di Istana Negara
Potret Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Kompak Pakai Busana Adat Jawa di Istana Negara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presenter sekaligus Utusan Khusus Presiden RI, Raffi Ahmad menghadiri Upacara HUT ke-80 RI di Istana Negara, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Raffi bersama sang istri, Nagita Slavina begitu kompak mengenakan busana adat Jawa saat menghadiri upacara Hari Kemerdekaan ini.

Dari pantauan, nampak Raffi dan Nagita duduk bersama kalangan tokoh politik lainnya. Terlihat senyum keduanya terpancar saat kamera menyoroti pasangan selebritas itu.

Raffi sendiri terlihat gagah dalam busana beskap hitam yang elegan dan fit di tubuhnya.

Raffi Ahmad

Beskap tersebut memiliki motif bunga di bagian atas sehingga mempermanis busana tersebut. Presenter ini juga lengkap mengenakan blangkon batik berwarna cokelat dan menambah nuansa adat Jawa yang kental.

Nagita Slavina pun tak kalah memesona saat hadir di Upacara HUT ke-80 RI. Wanita yang akrab disapa Gigi ini mengenakan kebaya adat Jawa model kutubaru berwarna putih.

Nagita juga terlihat anggun dengan gaya rambut disanggul yang menambah kental adat Jawa yang diusung. Penampilan keduanya pun begitu serasi dalam Upacara Hari Kemerdekaan ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/629/3181603/raffi-hzpd_large.jpg
Raffi Ahmad Dituding Eksploitasi Anak karena Rayyanza Punya Podcast Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/629/3179370/raffi_nagita-68Ok_large.jpg
Raffi Ahmad Ingin Nagita Slavina Hamil Lagi: Doain Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/629/3176606/rayanza-QyjE_large.jpg
4 Potret Gemas Rayyanza Ikutan Lomba Marathon Kids, Pamer Medali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/629/3166545/rafathar-9dZM_large.jpg
Rafathar Umur Berapa? Disebut Tak Sopan Usai Lontarkan Kata-Kata Ini ke Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164145/raffi_ahmad-qhWZ_large.jpg
Kisah Raffi Ahmad Hidup Sebatang Kara saat SMA, Pilih Kos di Seberang Sekolah karena Takut Telat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/612/3164015/mpok_alpa-kR7H_large.jpg
Profil dan Potret Alfatih Darmadina, Anak Kedua Mpok Alpa yang Ikut Agustusan Bareng Keluarga Raffi Ahmad
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement