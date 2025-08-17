Potret Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Kompak Pakai Busana Adat Jawa di Istana Negara

JAKARTA - Presenter sekaligus Utusan Khusus Presiden RI, Raffi Ahmad menghadiri Upacara HUT ke-80 RI di Istana Negara, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Raffi bersama sang istri, Nagita Slavina begitu kompak mengenakan busana adat Jawa saat menghadiri upacara Hari Kemerdekaan ini.



Dari pantauan, nampak Raffi dan Nagita duduk bersama kalangan tokoh politik lainnya. Terlihat senyum keduanya terpancar saat kamera menyoroti pasangan selebritas itu.



Raffi sendiri terlihat gagah dalam busana beskap hitam yang elegan dan fit di tubuhnya.





Beskap tersebut memiliki motif bunga di bagian atas sehingga mempermanis busana tersebut. Presenter ini juga lengkap mengenakan blangkon batik berwarna cokelat dan menambah nuansa adat Jawa yang kental.



Nagita Slavina pun tak kalah memesona saat hadir di Upacara HUT ke-80 RI. Wanita yang akrab disapa Gigi ini mengenakan kebaya adat Jawa model kutubaru berwarna putih.



Nagita juga terlihat anggun dengan gaya rambut disanggul yang menambah kental adat Jawa yang diusung. Penampilan keduanya pun begitu serasi dalam Upacara Hari Kemerdekaan ini.