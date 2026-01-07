Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Sabun Batang vs Sabun Cair, Mana yang Bikin Kulit Sehat?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |07:20 WIB
Sabun Batang vs Sabun Cair, Mana yang Bikin Kulit Sehat?
Sabun Batang vs Sabun Cair, Mana yang Bikin Kulit Sehat? (Foto: Freepik)
JAKARTA - Pemilihan sabun untuk membersihkan tubuh bukan masalah besar bagi setiap orang. Ada yang lebih menyukai sabun batang, ada juga yang menyukai sabun cair (body wash).

Keduanya dirancang untuk membersihkan kulit. Namun, ternyata dua sabun ini memiliki beberapa perbedaan dalam hal formula, efek pada kulit, pengalaman mandi, dan kecocokan untuk berbagai kebutuhan kulit.

Sabun batang adalah bentuk pembersih tubuh klasik yang sudah digunakan selama bertahun-tahun. Biasanya berbentuk padat dan terdiri dari campuran surfaktan, minyak, dan eksipien yang membuatnya berbusa ketika terkena air.

Sabun batang lebih praktis dan hemat tempat, cocok untuk dibawa saat bepergian. Biasanya, sabun batang lebih ramah lingkungan karena sering memakai kemasan minim atau tanpa plastik.

Selain itu, sabun batang juga lebih ekonomis dibandingkan body wash karena lebih tahan lama jika digunakan dengan benar. Namun, sabun batang cenderung lebih mengeringkan dibandingkan body wash.

Apalagi jika mengandung surfaktan yang kuat atau tidak memiliki pelembap tambahan. Oleh karena itu, sabun batang tidak selalu ideal untuk kulit yang kering atau sensitif.

Sementara itu, body wash berbentuk cair dan biasanya dilengkapi dengan bahan pelembap dan pembersih yang lebih ringan. Konsistensinya yang cair membuat pembersih ini mudah diaplikasikan pada kulit, terutama saat menggunakan spons mandi.

Halaman:
1 2
      
