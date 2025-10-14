4 Potret Gemas Rayyanza Ikutan Lomba Marathon Kids, Pamer Medali!

JAKARTA – Potret gemas Rayyanza ikutan lomba marathon kids. Anak dari pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini mengikuti event lari khusus anak-anak.

Enggak mau kalah sama orang dewasa yang lagi hype dengan olahraga lari, Rayyanza dan teman-temannya juga ikutan nih. Rayyanza yang akrab disapa ajja ini bahkan memamerkan medali yang dia dapatkan.

Berikut adalah beberapa potret gemas Rayyanza saat ikut lomba lari.

1. Foto di garis start

Rayyanza dan peserta lain foto bersama dengan peserta lain di garis start. Duh berasa atlet aja nih anak-anak kecil ini.

2. Foto gigit medali

Bergaya seperti atlet yang menerima medali, Rayyanza foto sambil menggigit medali yang dia dapatkan usai berlari. Sudah cocok jadi atlet nih gayanya.