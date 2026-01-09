Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Segini Kisaran Bayaran Pandji Pragiwaksono Tampil di Panggung Stand Up Comedy Mens Rea

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |15:18 WIB
Segini Kisaran Bayaran Pandji Pragiwaksono Tampil di Panggung Stand Up Comedy Mens Rea
Segini Kisaran Bayaran Pandji Pragiwaksono Tampil di Panggung Stand Up Comedy Mens Rea (Foto: Netflix)
A
A
A

JAKARTA – Segini kisaran bayaran Pandji Pragiwaksono tampil di panggung stand up comedy Mens Rea. Nama komika Pandji Pragiwaksono tengah ramai dibicarakan netizen Tanah Air. Pandji dilaporkan ke kepolisian terkait materi stand up comedy Mens Rea yang tayang di Netflix dan dinilai banyak mengkritik pemerintah.

Tayangan Mens Rea mencatatkan capaian impresif dengan menduduki posisi puncak kategori TV Shows Netflix Indonesia per Jumat, 9 Januari 2026, sekaligus memasuki pekan keduanya sejak dirilis.

Mengutip Tudum by Netflix, Mens Rea tercatat sebagai salah satu tayangan paling banyak ditonton di Netflix Indonesia. Pertunjukan komedi spesial ini sukses mengungguli sejumlah serial populer, mulai dari drama Korea Cashero, Stranger Things, The Walking Dead, Idol 1, hingga Culinary Class Wars Season 2.

Pertunjukan Mens Rea yang menyita perhatian masyarakat ini pun menimbulkan pertanyaan mengenai berapa pendapatan Pandji dari acara tersebut.

Dalam podcast YouTube Juan & Eve, Pandji mengungkap soal pendapatannya dari Mens Rea. Awalnya, Juan bertanya berapa penghasilan yang Pandji dapatkan dari pertunjukan tersebut.

“Berapa pendapatan lo dari show Mens Rea ini total?” tanya Juan.

Pandji tidak secara terbuka menjawab pertanyaan tersebut. Namun, ia memberikan gambaran bahwa tidak ada satu pun komika stand up di Indonesia yang mendapat bayaran sebesar dirinya saat tampil di Mens Rea.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3055980/pandji-Wqfm_large.jpg
Pandji Pragiwaksono Komentari Pernyataan Sule soal Tawaran Raffi Ahmad Jadi Wakil Wali Kota Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3038749/pandji_pragiwaksono-TWQp_large.jpg
Komika Mega Salsabila Bongkar Praktek Dinasti yang Dilakukan Pandji Pragiwaksono di Dunia Stand Up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/28/298/2072184/makanan-favorit-pemain-film-doa-mendadak-kaya-di-lokasi-syuting-Rcv609Ull3.jpg
Makanan Favorit Pemain Film Doa : Mendadak Kaya di Lokasi Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/03/406/1959266/di-tengah-kesibukannya-pandji-pragiwaksono-sempatkan-liburan-bersama-anaknya-ke-pantai-wfxb64VVOG.jpg
Di Tengah Kesibukannya, Pandji Pragiwaksono Sempatkan Liburan Bersama Anaknya ke Pantai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/02/406/1958765/lakukan-stand-up-world-tour-pandji-pragiwaksono-ingin-kunjungi-museum-dan-perpustakaan-igy9SrKPkG.jpg
Lakukan Stand Up World Tour, Pandji Pragiwaksono Ingin Kunjungi Museum dan Perpustakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/28/196/1449170/foto-sering-diremehkan-baca-motivasi-menginspirasi-ini-vI1RjCqhMQ.jpg
FOTO: Sering Diremehkan? Baca Motivasi Menginspirasi Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement