Segini Kisaran Bayaran Pandji Pragiwaksono Tampil di Panggung Stand Up Comedy Mens Rea

JAKARTA – Segini kisaran bayaran Pandji Pragiwaksono tampil di panggung stand up comedy Mens Rea. Nama komika Pandji Pragiwaksono tengah ramai dibicarakan netizen Tanah Air. Pandji dilaporkan ke kepolisian terkait materi stand up comedy Mens Rea yang tayang di Netflix dan dinilai banyak mengkritik pemerintah.

Tayangan Mens Rea mencatatkan capaian impresif dengan menduduki posisi puncak kategori TV Shows Netflix Indonesia per Jumat, 9 Januari 2026, sekaligus memasuki pekan keduanya sejak dirilis.

Mengutip Tudum by Netflix, Mens Rea tercatat sebagai salah satu tayangan paling banyak ditonton di Netflix Indonesia. Pertunjukan komedi spesial ini sukses mengungguli sejumlah serial populer, mulai dari drama Korea Cashero, Stranger Things, The Walking Dead, Idol 1, hingga Culinary Class Wars Season 2.

Pertunjukan Mens Rea yang menyita perhatian masyarakat ini pun menimbulkan pertanyaan mengenai berapa pendapatan Pandji dari acara tersebut.

Dalam podcast YouTube Juan & Eve, Pandji mengungkap soal pendapatannya dari Mens Rea. Awalnya, Juan bertanya berapa penghasilan yang Pandji dapatkan dari pertunjukan tersebut.

“Berapa pendapatan lo dari show Mens Rea ini total?” tanya Juan.

Pandji tidak secara terbuka menjawab pertanyaan tersebut. Namun, ia memberikan gambaran bahwa tidak ada satu pun komika stand up di Indonesia yang mendapat bayaran sebesar dirinya saat tampil di Mens Rea.