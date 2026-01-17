Advertisement
MOM AND KIDS

Pandji Pragiwaksono Posting Foto Anak usai Ramai Kena Bullying

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |06:48 WIB
Pandji Pragiwaksono Posting Foto Anak usai Ramai Kena Bullying
Pandji Pragiwaksono Posting Foto Anak usai Ramai Kena Bullying (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Belakangan ini, anak komika Pandji Pragiwaksono, Dipo, mencuri perhatian netizen. Putra Pandji dengan sang istri, Gamila Arief, ini menjadi sorotan usai mengalami bullying dari sejumlah warganet imbas materi stand up comedy Mens Rea yang viral di media sosial.

Di tengah banyaknya cibiran yang melayang kepada sang putra, Pandji pun mengunggah momen kebersamaannya dengan Dipo dan juga putrinya, Ourania. Ia membagikan potret swafoto bersama dengan pesan manis penuh cinta.

“Always my babies,” tulis Pandji di Instagram-nya, @pandji.pragiwaksono, Sabtu (17/1/2026).

Dalam postingan tersebut, Pandji menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada anak-anaknya yang tak akan pernah hilang. Tampak senyuman hangat terpancar di wajah lugu mereka yang penuh ketulusan.

Terlihat pula momen masa kecil Dipo dan Ourania bersama Pandji yang penuh canda tawa. Unggahan itu mengisyaratkan kasih sayang Pandji sekaligus dukungannya kepada anak-anaknya yang tak akan luntur.

