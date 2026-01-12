Anaknya Dihina Fisik, Istri Pandji Pragiwaksono Pasang Badan

JAKARTA - Materi stand up comedy yang disampaikan komika Pandji Pragiwaksono dalam Mens Rea berbuntut panjang. Candaan yang disampaikan Pandji dinilai mengandung penghinaan terhadap fisik Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

Meski banyak pihak menilai materi tersebut tidak termasuk body shaming, hujatan terus dilontarkan kepada Pandji dan keluarganya. Bahkan, anak dan istri Pandji ikut menjadi bulan-bulanan warganet.

Beredar di media sosial X, sebuah akun bernama ameliaa_panee mengunggah foto istri dan anak Pandji disertai caption bernada hujatan.

"Ini istri dan anak-anaknya @pandji_pragiwaksono. Maaf nih ya, enggak ada bagus-bagusnya dari mereka. Lebih bagus istri dan anak Pak Wapres Gibran," tulisnya.

Cuitan tersebut langsung mendapat reaksi dari istri Pandji, Gamila Arief. Ia berkomentar dan mengaku tidak masalah jika wajahnya dihina.

Namun, Gamila menegaskan bahwa hal tersebut tidak pantas dilakukan kepada anak-anak. Ia menilai tindakan itu sudah di luar batas dan meminta pemilik akun untuk menghadapinya secara langsung.

Gamila juga mengatakan tak masalah jika dirinya difitnah atau dihujat karena sudah merasa kebal dengan hal tersebut.