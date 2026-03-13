Bali Masih Jadi Destinasi Favorit Jelang Libur Lebaran

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |07:11 WIB
Bali Masih Jadi Destinasi Favorit Jelang Libur Lebaran
Bali Masih Jadi Destinasi Favorit Jelang Libur Lebaran (Foto: Freepik)
JAKARTA - Libur perayaan Hari Idulfitri menjadi momentum masyarakat menghabiskan waktu hingga pelesiran ke berbagai destinasi wisata, baik dalam maupun luar negeri. Di momen jelang libur Lebaran ini, destinasi wisata dalam negeri pun masih jadi favorit, salah satunya Pulau Dewata, Bali.

Head of Indonesia Affairs & Policy, Indonesia AirAsia Eddy Krismeidi mengatakan Bali masih menjadi destinasi wisata favorit jelang libur Lebaran. Penjualan tiket pesawat Jakarta-Bali dari maskapai ini pun sudah ludes terjual.

“Tiket pesawat terjual 65 persen secara keseluruhan. Jakarta-Denpasar per hari Minggu habis sampai tanggal 20 Maret. Jakarta-Denpasar paling populer,” ungkap Eddy saat ditemui di kawasan Petojo, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).

Eddy mengungkap penerbangan dari Jakarta-Bali menjadi salah satu destinasi yang dipadati jelang libur Lebaran. Penerbangan menuju Pulau Dewata ini juga telah penuh hingga H-1 Idulfitri.

“Bali kita sehari ada 7 penerbangan, mungkin ada ekstra tambahan dan itu juga sudah penuh semua yang dari Jakarta ke Bali sampai tanggal 20 Maret ini,” jelasnya.

