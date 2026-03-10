HOME WOMEN TRAVEL

Wamenpar Cek Destinasi Wisata Bali Jelang Libur Lebaran

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |12:10 WIB
JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa meninjau langsung sejumlah destinasi wisata di Bali guna memastikan kesiapan destinasi menghadapi lonjakan kunjungan wisatawan pada periode libur Lebaran 2026.

Libur Lebaran diperkirakan menjadi salah satu periode dengan lonjakan kunjungan wisatawan domestik tertinggi di berbagai destinasi wisata Indonesia, termasuk Bali.

Kunjungan tersebut mencakup tinjauan ke beberapa destinasi unggulan di Bali, yakni DTW Uluwatu, GWK Cultural Park, Pantai Melasti, dan Pantai Kuta.

“Selain memantau kondisi terkini, kami juga memastikan kesiapan destinasi menjelang libur Lebaran, terutama terkait aspek keamanan dan keselamatan wisatawan. Pada periode tersebut diperkirakan akan terjadi lonjakan kunjungan wisatawan,” ujar Wamenpar Ni Luh Puspa.

Pengelola destinasi wisata di Bali juga menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan selama periode libur Lebaran.

General Manager DTW Uluwatu, I Wayan Wijana, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut peningkatan kunjungan wisatawan yang diperkirakan mencapai 30 hingga 50 persen.

