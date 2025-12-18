Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tragedi Miss Islandia 2025, Dipaksa Mundur hingga Diminta Bayar Penalti usai Keracunan Makanan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |11:31 WIB
Tragedi Miss Islandia 2025, Dipaksa Mundur hingga Diminta Bayar Penalti usai Keracunan Makanan
Kontroversi Miss Islandia 2025, Dipaksa Mundur hingga Diminta Bayar Penalti usai Keracunan Makanan. (Foto: IG Helena O’Connor)
JAKARTA – Miss Islandia 2025, Helena O’Connor, resmi melepaskan mahkotanya setelah menyebut dirinya dipaksa mundur dari ajang Miss Universe. Padahal, ia menegaskan tidak pernah mengajukan pengunduran diri secara sukarela.

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Helena melalui pernyataan terbuka di media sosial Instagram miliknya.

Dalam unggahannya, Helena menjelaskan polemik yang terjadi. Masalah bermula ketika ia mengalami keracunan makanan serius saat berada di tengah rangkaian kegiatan Miss Universe.

Kondisi kesehatannya disebut cukup parah hingga membuatnya tidak mampu mengikuti agenda kontes untuk sementara waktu. Helena mengaku telah meminta waktu singkat untuk memulihkan diri agar bisa kembali melanjutkan kompetisi, namun permintaan tersebut ditolak.

Menurut pengakuannya, pihak penyelenggara Miss Universe Islandia justru menyatakan bahwa dirinya telah ditarik dari kompetisi. Helena menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan berasal darinya.

Setelah kejadian itu, Helena juga merasa diperlakukan tidak adil karena organisasi menyatakan ia mundur secara sukarela. Klaim tersebut, menurutnya, tidak sesuai dengan kenyataan.

Helena juga mengaku mendapatkan tekanan berupa ancaman kewajiban membayar penalti agar dapat mempertahankan gelarnya sebagai Miss Universe Islandia.

“Keputusan ini sangat sulit bagi saya,” tulis Helena.

 

