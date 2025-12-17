Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral Chef Sukmadewi Menangis Histeris, Resep Tulisan Tangan 5 Generasi Selamat dari Banjir Sumatera

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |14:21 WIB
Viral Chef Sukmadewi Menangis Histeris, Resep Tulisan Tangan 5 Generasi Selamat dari Banjir Sumatera
Banjir Sumatera, Chef Sukmadewi Menangis Histeris Resep Tulisan Tangan 5 Generasi Selamat. (Foto: IG SumadewiOfficial)
A
A
A

JAKARTA - Chef Sukmadewi menangis histeris karena melihat keajaiban di balik musibah banjir Sumatera. Chef yang terkenal dengan masakan otentik Nusatara ini menemukan buku resep andalannya selamat dari banjir yang menelan korban ribuan nyawa. 

Buku resep itu merupakan warisan 4 generasi yang ditulis dengan tangan. Buku itu bahkan tidak terkena basah banjir sedikit pun. Padahal, lemari yang menyimpan buku tersebut hancur total setelah 5 hari terendam banjir. Sementara bukunya hanya kotor dan lembab. Tapi tidak basah sama sekali dan tidak berjamur. 

Buku itu berisikan masakan aceh kuno dan resep kue jadul warisan sang Ibu dan 4 generasi sebelumnya. Artinya, buku itu sudah turun temurun sebanyak 5 generasi. 

resep

"Selamat dari banjir ya Allah," ujarnya, seperti dikutip dari sukmadewi.official, Rabu (17/12/2025). 

Menurutnya, buku itu memiliki peran penting. Di mana buku tersebut merupakan salah satu bekal dalam berjuang melestarikan masakan Aceh autentik warisan keluarga. 

"Ya allah engkau menjagaku sedahsyat itu," ujarnya. 

Berikut postingan selengkapnya : 

 

