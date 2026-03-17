Pemuda Ini Mudik Bareng Pacar, Terasa Manis saat Membelah Aspal Pulau Jawa Menuju Sumatera

CILEGON - Di tengah kepadatan arus mudik pemotor di Pelabuhan Ciwandan, Banten, terselip kisah manis dua orang muda-mudi yang sedang memadu asmara dan berencana melangkah ke pelaminan. Mereka adalah Ismail Syah dan kekasihnya, Novita.

Jika pemudik lain mungkin merasakan lelah karena menempuh perjalanan jauh sendirian, Ismail justru tampak sumringah karena kali ini ia kembali pulang kampung bersama sang pujaan hati.

"Sama pacar, calon nih, insyaallah doain lah biar ini (menikah)," kata Ismail saat diwawancarai di Pelabuhan Ciwandan, Selasa (17/3/2026).

Bagi pasangan yang sama-sama merantau di Tangerang ini, mudik bersama bukanlah pengalaman baru. Kesamaan daerah asal dan rumah yang berdekatan menjadi alasan utama untuk berboncengan membelah aspal menuju kampung halaman dan bertemu keluarga.

"Karena searah sih. Rumahnya deket-deketan juga, enggak seberapa jauh. Udah rencana aja sih dari awal mau mudik bareng. Ini tahun kedua (mudik bareng)," ucap dia.