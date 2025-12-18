ShopeeFood Deals Hadirkan Kejutan Akhir Tahun lewat Promo Spesial Burger King Rp1

JAKARTA - Menyambut akhir 2025, ShopeeFood Deals Rp1 kembali hadir dengan penawaran spesial khusus pada 19 Desember. Pelanggan setia ShopeeFood bisa menikmati Paket 2 Chicken Burger hanya dengan Rp1, dari harga normal Rp60.000, dengan hanya membayar ongkos kirim dan biaya lainnya jika ada.

Selain menghadirkan menu Rp1, ShopeeFood Deals juga menawarkan Menu Diskon mulai dari Rp5.000 dari beragam menu puluhan merchant ternama, seperti Ayam Bang Dava, Ayam Geybok Bang Jarwo, Ayam Keprabon Express, Bingxue, CFC, Flash Coffee, Gacoan, Janji Jiwa, Kabobs Premium Kebab, Lawson Station Indonesia, Mang Katsu, Orins, Republic Kebab Premium, Seindonesia, Solaria, Spicy Chicken Si Paman, Sushi Yay, Tomoro Coffee, Wingstop, dan Yoshinoya.

Rizkyandi Ramadhan, Head of Business Development ShopeeFood, mengatakan bahwa ShopeeFood terus berkomitmen menghadirkan inovasi berkelanjutan, baik dari sisi pengembangan produk maupun ragam menu yang ditawarkan melalui ShopeeFood Deals.

“Sejak diluncurkan pada pertengahan 2025, promo Deals Rp1 secara konsisten menghadirkan pengalaman belanja yang lebih mudah, salah satunya melalui akses checkout langsung dari Keranjang Oren Shopee Live, serta pilihan menu yang semakin beragam tiap bulannya," ucapnya.

"Di sisi lain, program ini juga menjadi upaya kami untuk membuka peluang bagi merchant ShopeeFood dalam menjual produk mereka melalui sistem pembelian voucher,” ujar Rizkyandi.