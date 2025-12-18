Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

ShopeeFood Deals Hadirkan Kejutan Akhir Tahun lewat Promo Spesial Burger King Rp1

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |10:03 WIB
ShopeeFood Deals Hadirkan Kejutan Akhir Tahun lewat Promo Spesial Burger King Rp1
ShopeeFood Deals Rp1. (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Menyambut akhir 2025, ShopeeFood Deals Rp1 kembali hadir dengan penawaran spesial khusus pada 19 Desember. Pelanggan setia ShopeeFood bisa menikmati Paket 2 Chicken Burger hanya dengan Rp1, dari harga normal Rp60.000, dengan hanya membayar ongkos kirim dan biaya lainnya jika ada.

Selain menghadirkan menu Rp1, ShopeeFood Deals juga menawarkan Menu Diskon mulai dari Rp5.000 dari beragam menu puluhan merchant ternama, seperti Ayam Bang Dava, Ayam Geybok Bang Jarwo, Ayam Keprabon Express, Bingxue, CFC, Flash Coffee, Gacoan, Janji Jiwa, Kabobs Premium Kebab, Lawson Station Indonesia, Mang Katsu, Orins, Republic Kebab Premium, Seindonesia, Solaria, Spicy Chicken Si Paman, Sushi Yay, Tomoro Coffee, Wingstop, dan Yoshinoya.

Rizkyandi Ramadhan, Head of Business Development ShopeeFood, mengatakan bahwa ShopeeFood terus berkomitmen menghadirkan inovasi berkelanjutan, baik dari sisi pengembangan produk maupun ragam menu yang ditawarkan melalui ShopeeFood Deals.

“Sejak diluncurkan pada pertengahan 2025, promo Deals Rp1 secara konsisten menghadirkan pengalaman belanja yang lebih mudah, salah satunya melalui akses checkout langsung dari Keranjang Oren Shopee Live, serta pilihan menu yang semakin beragam tiap bulannya," ucapnya.

"Di sisi lain, program ini juga menjadi upaya kami untuk membuka peluang bagi merchant ShopeeFood dalam menjual produk mereka melalui sistem pembelian voucher,” ujar Rizkyandi.

ShopeeFood Deals
ShopeeFood Deals

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/11/3198090//bakti_goto_untuk_negeri-kG9l_large.jpg
Ini Dukungan Nyata GoTo untuk Mitra: BPJS, Bursa Kerja, Beasiswa, Bantuan Usaha, dan BHR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/11/3198049//bulog_dan_bapanas_jaga_stabilitas_harga_pangan-HK7U_large.jpg
Jaga Stabilitas Harga Pangan di Wilayah Bencana, BULOG dan Bapanas Dapat Apresiasi Mendagri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/11/3198044//shopee_super_awards_2025_bawa_penghargaan_langsung_di_depan_rumah_dan_kantor_para_pemenang-L8Tu_large.jpeg
Unik! Shopee Super Awards 2025 Bawa Penghargaan Langsung ke Kediaman Para Pemenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197962//ulamm_pnm-Ur38_large.jpeg
PNM Dorong Pemberdayaan Program ULaMM untuk Menguatkan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197934//alfamart_hadirkan_100_ucollect_box-4s8D_large.jpeg
Alfamart Hadirkan 100 UCOllect Box, Permudah Setor Minyak Jelantah lewat Integrasi Alfagift–UCOllect
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197894//pt_pegadaian_kanwil_x_jabar_berikan_bantuan_terhadap_warga_terdampak_bencana_tanah_longsor_di_cisarua-SuBl_large.jpeg
Gerak Cepat, Pegadaian Kanwil X Jabar Salurkan Bantuan ke Lokasi Bencana Longsor di Cisarua
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement