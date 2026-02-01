Advertisement
HOME WOMEN FOOD

MLA dan Aryaduta Medan Perkenalkan Hidangan Eksklusif Daging Sapi Australia Premium

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |10:06 WIB
MLA dan Aryaduta Medan Perkenalkan Hidangan Eksklusif Daging Sapi Australia Premium
Duo Prime Beef, menu eksklusif berbahan daging sapi Australia yang tersedia di Hotel Aryaduta Medan. (Foto: dok MLA)
MEDAN - Berkolaborasi dengan Meat and Livestock Australia (MLA), Hotel Aryaduta Medan menghadirkan pengalaman bersantap istimewa lewat peluncuran menu terbaru berbahan daging sapi Australia premium di The Kitchen Restaurant. Didukung Capital Mitra Selaras melalui pilihan wine Australia, peluncuran ini menjadi sajian eksklusif bagi para pecinta steak di Medan.

Mengusung tema “Savor the True Taste of Australian Beef”, peluncuran menu spesial ini digelar pada Kamis (29/1/2026) di The Kitchen Restaurant Hotel Aryaduta Medan Lt.9. Acara peluncuran yang dikemas dalam gala dinner ini dirancang untuk menonjolkan kualitas daging sapi Australia yang sudah dikenal dunia. Mulai dari tekstur yang lembut, cita rasa yang kaya, hingga standar keamanan dan kualitas yang konsisten, semua menu diracik langsung oleh Executive Chef Aryaduta Medan, Hendra Sawelo.

Kegiatan ini dihadiri oleh Chief Representative MLA Indonesia Christian Haryanto, General Manager Aryaduta Medan Dosen Sinaga, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Utara Denny S. Wardhana, serta sejumlah influencer, tokoh, dan warga Kota Medan.

Sensasi Menyantap Steak Premium

Peluncuran menu eksklusif kolaborasi MLA dan Hotel Aryaduta Medan. (Foto: dok MLA)
Peluncuran menu eksklusif kolaborasi MLA dan Hotel Aryaduta Medan. (Foto: dok MLA)

Dalam peluncuran ini, dua hidangan eksklusif diperkenalkan, yakni Beef and Marrow Cravotta dan Duo Prime Beef. Beef and Marrow Cravotta, sajian berupa wagyu tartare bite yang dipadukan dengan sumsum tulang lembut, peterseli segar, dan saus ponzu yang menggugah selera. Hidangan ini menawarkan kombinasi rasa gurih dan segar dalam satu sajian.

Sementara Duo Prime Beef adalah perpaduan rib eye panggang dan sirloin yang dilengkapi risotto saffron yang creamy serta asparagus panggang. Seluruh menu ini bisa dinikmati mulai 30 Januari 2026, lengkap dengan padanan minuman anggur berkualitas yang dipilih khusus untuk menyempurnakan hidangan.

