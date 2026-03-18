HOME WOMEN HEALTH

Libur Lebaran 2026 Mulai WFA, Gimana Pelayanan RS Saat Darurat?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |08:56 WIB
Libur Lebaran 2026 Mulai WFA, Gimana Pelayanan RS Saat Darurat?
Libur Lebaran 2026 Mulai WFA, Gimana Pelayanan RS Saat Darurat? (Foto: IMG)
JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan seluruh rumah sakit vertikal di bawah naungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tetap beroperasi penuh untuk melayani tindakan gawat darurat (emergency) selama periode libur panjang Hari Raya Nyepi dan Idulfitri yang jatuh pada 20 - 24 Maret 2026. Penegasan ini bertujuan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan esensial.

Hal tersebut disampaikan Menkes saat meninjau kesiapan layanan di Rumah Sakit Kanker Dharmais, Jakarta, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Senin (16/3), dikutip Rabu (18/3/2026). 

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menjamin pelayanan publik tetap optimal di tengah kebijakan Work From Anywhere (WFA) dan masa libur nasional.

"Seluruh rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan, ada hampir 40 rumah sakit, selama liburan panjang ini, sesuai arahan Bapak Presiden, akan tetap beroperasi untuk semua tindakan emergensi,” ungkap Menteri Budi.

Menteri Budi mencontohkan layanan seperti Instalasi Gawat Darurat (IGD), CT scan untuk kasus stroke, hingga operasi perdarahan akibat kecelakaan akan tetap siaga 24 jam. Tenaga kesehatan dan fasilitas penunjang dipastikan siap untuk menangani kasus-kasus darurat tersebut.

 

