HOME WOMEN HEALTH

Menkes Sebut Minuman Manis Biang Kerok Penyakit Gagal Ginjal, Gen Z Wajib Waspada!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |12:52 WIB
Menkes Sebut Minuman Manis Biang Kerok Penyakit Gagal Ginjal, Gen Z Wajib Waspada!
Menkes Sebut Minuman Manis Biang Kerok Penyakit Gagal Ginjal, Gen Z Wajib Waspada! (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Maraknya konsumsi minuman manis di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, kini menjadi sorotan serius. Di tengah tren minuman kekinian seperti boba, kopi susu gula aren, hingga minuman bersoda, para ahli kesehatan mengingatkan adanya risiko jangka panjang yang mengintai, salah satunya adalah gagal ginjal kronis.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan minuman manis yang kerap dikonsumsi anak muda menjadi biang kerok pemicu penyakit gagal ginjal. Jika dikonsumsi berlebihan dan terus-menerus, minuman tinggi gula dapat merusak fungsi ginjal secara perlahan tanpa disadari.

“Sudah bukan penyakit orang tua saja, sekarang banyak anak muda usia produktif terkena gagal ginjal, karena kebiasaan konsumsi minuman-minuman seperti ini,” jelas Menteri Budi dalam Instagram @bgsadikin.

Menkes Budi mengatakan minuman manis tersebut menjadi tren di kalangan anak muda dan sering dipesan saat di mal hingga secara online. Hal tersebut patut diwaspadai lantaran meningkatkan risiko penyakit gagal ginjal hingga diabetes kronis.

Menkes Budi juga mengatakan satu penyakit ini menguras Rp13 triliun uang negara dan biaya yang ditanggung meningkat 400% dalam 6 tahun terakhir.

