Intip Persiapan Audisi Peserta Miss Indonesia 2026 Hari Kedua di Surabaya

Intip Persiapan Peserta Audisi Miss Indonesia 2026 Hari Kedua di Surabaya (Foto: Okezone)

SURABAYA - Antusiasme peserta mewarnai hari kedua audisi Miss Indonesia 2026 di Surabaya. Sejumlah perempuan muda dari berbagai latar belakang hadir untuk menunjukkan kemampuan, wawasan, serta kepercayaan diri mereka demi memperebutkan kesempatan melaju ke panggung final ajang kecantikan tersebut.

Hari kedua audisi Miss Indonesia 2026 di Kota Surabaya disambut antusias oleh para perempuan Indonesia yang ingin menunjukkan talenta dan kemampuan terbaiknya.

Berbeda dengan hari pertama, jumlah peserta yang mengikuti audisi tampak lebih banyak. Mereka memanfaatkan hari terakhir audisi di Surabaya untuk membuktikan diri layak melangkah ke babak final Miss Indonesia 2026.

Tak hanya tampil anggun dengan busana modis, para peserta juga datang dengan rasa percaya diri tinggi. Berbagai persiapan telah mereka lakukan agar dapat lolos ke tahap berikutnya dan berpeluang menyandang gelar Miss Indonesia 2026.

Salah satunya adalah Tanesha Belinda yang mengaku termotivasi mengikuti ajang tersebut karena ingin memberikan dampak positif bagi generasi muda.