Audisi Miss Indonesia 2026: Peserta Asal Sumut Unjuk Bakat Lukis, Usung Visi Pendidikan

AUDISI Miss Indonesia 2026 berlanjut dengan kembali menghadirkan peserta dengan latar belakang dan talenta beragam. Salah satunya Soehne Satya, perwakilan dari Sumatera Utara.

Perempuan yang akrab disapa Sisi itu datang langsung ke Jakarta untuk mengikuti audisi Miss Indonesia 2026 yang digelar pada Minggu (21/6/2026). Sisi mengaku mengikuti audisi Miss Indonesia untuk pertama kalinya.

1. Gabungkan Sisi Akademik dan Kreativitas

Soehne datang dengan membawa misi menggabungkan sisi akademik dan kreativitas yang ia miliki. Tak hanya itu, Sisi juga membawa visi untuk menginspirasi perempuan muda Indonesia agar terus melanjutkan pendidikan dan percaya pada potensi diri.

“Motivasi aku ikut Miss Indonesia karena ingin menunjukkan sisi kreatif aku. Aku lagi kuliah juga, jadi aku ingin menggabungkan sisi akademik dengan platform Miss Indonesia,” ujar Sisi.

“Visi aku ingin menginspirasi semua wanita Indonesia untuk menempuh pendidikan lebih jauh lagi dan membuktikan bahwa mereka punya potensi dan bisa kalau berani,” tambahnya.