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Perjuangan Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Jalankan Proyek BWAP di Luar Jawa

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |17:20 WIB
Perjuangan Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Jalankan Proyek BWAP di Luar Jawa
Perjuangan Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Jalankan Proyek BWAP di Luar Jawa (Foto: Aziz Indra)
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JAKARTAMiss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista menghadapi berbagai tantangan dalam merealisasikan proyek Beauty with a Purpose (BWAP) di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Program yang menjadi proyek BWAP pertamanya di luar Pulau Jawa itu berfokus pada penyediaan listrik tenaga surya dan pembangunan fasilitas serbaguna bagi masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaannya, Audrey menegaskan bahwa timnya tidak ingin menentukan bentuk bantuan berdasarkan asumsi semata. Karena itu, proses riset dan observasi lapangan dilakukan secara mendalam untuk memahami kebutuhan nyata masyarakat di wilayah yang menjadi sasaran program.

"Kami tidak ingin berasumsi bahwa mereka membutuhkan ini atau itu. Kami harus benar-benar bertanya dan melakukan observasi langsung kepada masyarakat desa mengenai kebutuhan mereka. Dari hasil itu, kami mengetahui bahwa yang paling dibutuhkan adalah akses listrik dan penerangan," ujar Audrey Bianca saat acara penandatanganan prasasti proyek BWAP di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026).

Menurut Audrey, proses perencanaan proyek memerlukan perhatian khusus, terutama karena lokasi yang cukup jauh dari pusat distribusi. Berbagai aspek harus dipersiapkan secara rinci, mulai dari pengiriman material hingga pembangunan fasilitas yang menjadi bagian dari program tersebut.

"Banyak hal yang harus kami rencanakan, mulai dari pengiriman barang, pembangunan aula, hingga penyusunan jadwal pelaksanaan agar semuanya berjalan sesuai target," katanya.

Perjuangan Audrey Bianca

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