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Kenalkan Budaya Aceh, Peserta Audisi Miss Indonesia 2026 Tampilkan Tari Ratoh Jaroe

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |16:10 WIB
Kenalkan Budaya Aceh, Peserta Audisi Miss Indonesia 2026 Tampilkan Tari Ratoh Jaroe
Kenalkan Budaya Aceh, Peserta Audisi Miss Indonesia 2026 Tampilkan Tari Ratoh Jaroe (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Audisi Miss Indonesia 2026 tidak hanya menjadi ajang unjuk kemampuan dan kecantikan, tetapi juga wadah untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah. Hal itu ditunjukkan oleh Sagita Bunga, peserta asal Aceh yang memilih menampilkan Tari Ratoh Jaroe sebagai bentuk kecintaannya terhadap budaya Tanah Rencong.

Peserta audisi Miss Indonesia 2026 di Jakarta datang dari berbagai provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah Sagita Bunga, perempuan asal Aceh yang membawa misi khusus dalam ajang tersebut.

Tak sekadar ingin menunjukkan kemampuan pribadi, Bunga memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan budaya daerahnya kepada dewan juri melalui seni tari tradisional Aceh.

Perempuan yang akrab disapa Bunga itu mengaku telah melakukan berbagai persiapan sebelum mengikuti audisi. Selain memperkuat mental dan berdoa, ia juga mencari informasi mengenai tahapan seleksi yang akan dihadapi.

“Kalau untuk persiapannya sejauh ini yang pasti banyak berdoa. Setelah itu juga sebelumnya telah melakukan riset-riset juga kira-kira akan seperti apa tahapan audisinya, dan sisanya mempersiapkan diri pastinya,” kata Bunga saat ditemui pada Sabtu (20/6/2026).

Kenalkan Budaya Daerah

Sebagai putri daerah Aceh, Bunga merasa memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkan identitas budayanya kepada masyarakat yang lebih luas. Karena itu, ia memilih membawakan Tari Ratoh Jaroe di hadapan dewan juri.

“Karena memang sudah keturunan Aceh, jadi memang sudah ada darah yang mengalir. Kebetulan saya juga punya talenta tari Ratoh Jaroe, tari tradisional Aceh, jadi hari ini memang nanti tari itu akan dipertontonkan kepada para juri,” ujarnya.

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