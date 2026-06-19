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Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Bawa Misi Mulia Lewat Proyek Pengadaan Listrik di Sumba

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |17:03 WIB
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Bawa Misi Mulia Lewat Proyek Pengadaan Listrik di Sumba
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Bawa Misi Mulia Lewat Proyek Pengadaan Listrik di Sumba (Foto: Aziz Indra)
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JAKARTA Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca membawa misi pemberdayaan masyarakat melalui proyek Beauty with a Purpose (BWAP) yang berfokus pada penyediaan akses listrik di wilayah terpencil Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Lewat program bertajuk "Habis Gelap Terbitlah Terang", Audrey berharap kehadiran listrik dapat membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Audrey mengungkapkan bahwa tema yang diusung tahun ini terinspirasi dari semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Menurutnya, setiap tantangan dan keterbatasan yang dihadapi masyarakat selalu menyimpan harapan untuk perubahan yang lebih baik.

"Kami sangat terinspirasi oleh Raden Ajeng Kartini. Di mana masa-masa kegelapan dan kesusahan pasti memiliki jalan keluar, pasti ada terang yang menanti," ujar Audrey Bianca di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026).

Audrey menilai keindahan Indonesia tidak hanya terletak pada alam dan budayanya, tetapi juga pada upaya menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke daerah-daerah yang masih tertinggal.

"Indonesia adalah negara yang sangat indah. Menurut saya, keindahan itu harus berjalan seiring dengan pemerataan pembangunan. Melalui akses listrik dan aula serbaguna yang dibangun, kami ingin membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tuturnya.

Proyek Sosial Miss Indonesia

Meski membawa proyek sosial berskala besar, Audrey menegaskan bahwa dirinya dan tim tidak ingin dipandang sebagai pihak yang datang hanya untuk memberikan bantuan sesaat.

"Sesuai dengan nilai-nilai yang diusung Miss Indonesia, kami tidak datang sebagai superhero. Kami tidak datang, memberikan listrik, lalu pergi begitu saja," katanya.

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