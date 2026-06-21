Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Alasan Usia Peserta Miss Indonesia 2026 Kini 19-25 Tahun, Cari Kandidat Lebih Matang untuk Miss World

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |17:05 WIB
Alasan Usia Peserta Miss Indonesia 2026 Kini 19-25 Tahun, Cari Kandidat Lebih Matang untuk Miss World
Audisi Miss Indonesia 2026 alami perubahan dalam usia peserta. (Foto: Mei Sada/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Perubahan signifikan pada kriteria usia peserta Miss Indonesia terjadi pada tahun ini. Jika sebelumnya ajang ini terbuka untuk perempuan berusia 17 hingga 23 tahun, kini rentangnya diperluas menjadi 19 hingga 25 tahun.

Perubahan tersebut dilakukan untuk menjaring peserta yang dinilai lebih matang dan memiliki pengalaman lebih luas. Executive Producer RCTI, Fajar Kurniawan mengatakan audisi Miss Indonesia ke-20 yang digelar di Jakarta pada Sabtu-Minggu 20-21 Juni 2026 ini menjadi penutup rangkaian seleksi.

Audisi Miss Indonesia 2026

1. Audisi Miss Indonesia 2026

Sebelumnya, audisi Miss Indonesia 2026 juga sudah berlangsung di sejumlah kota besar seperti Bali, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Menurut Fajar, antusiasme peserta tahun ini terbilang tinggi.

Tak hanya jumlahnya yang mengalami peningkatan, namun kualitas para peserta juga dinilai semakin baik. Fajar mengungkap kualitas para peserta semakin sesuai dengan karakter yang dicari oleh Miss Indonesia.

“Alhamdulillah kita melihat mereka potensinya juga bagus, kemudian secara kriteria dan lain-lain juga bagus sesuai dengan kriteria yang kita cari,” kata Fajar, Minggu (21/6/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/611/3225727/soehne_satya-0SFx_large.jpg
Audisi Miss Indonesia 2026: Peserta Asal Sumut Unjuk Bakat Lukis, Usung Visi Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/611/3225586/miss_indonesia-bTsk_large.jpg
Kenalkan Budaya Aceh, Peserta Audisi Miss Indonesia 2026 Tampilkan Tari Ratoh Jaroe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/611/3225583/miss_indonesia-XFsS_large.jpg
Peserta Audisi Miss Indonesia 2026 Tak Hanya Cantik tapi Peduli Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/611/3225441/miss_indonesia-gBup_large.jpg
Perjuangan Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Jalankan Proyek BWAP di Luar Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/611/3225439/miss_indonesia-iQKZ_large.jpg
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Bawa Misi Mulia Lewat Proyek Pengadaan Listrik di Sumba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/611/3225427/liliana-QhdS_large.jpg
Garap Proyek Listrik di Sumba, Liliana Tanoesoedibjo Optimistis Indonesia Bersinar di Miss World 2026
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement