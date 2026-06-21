Alasan Usia Peserta Miss Indonesia 2026 Kini 19-25 Tahun, Cari Kandidat Lebih Matang untuk Miss World

JAKARTA – Perubahan signifikan pada kriteria usia peserta Miss Indonesia terjadi pada tahun ini. Jika sebelumnya ajang ini terbuka untuk perempuan berusia 17 hingga 23 tahun, kini rentangnya diperluas menjadi 19 hingga 25 tahun.

Perubahan tersebut dilakukan untuk menjaring peserta yang dinilai lebih matang dan memiliki pengalaman lebih luas. Executive Producer RCTI, Fajar Kurniawan mengatakan audisi Miss Indonesia ke-20 yang digelar di Jakarta pada Sabtu-Minggu 20-21 Juni 2026 ini menjadi penutup rangkaian seleksi.

1. Audisi Miss Indonesia 2026

Sebelumnya, audisi Miss Indonesia 2026 juga sudah berlangsung di sejumlah kota besar seperti Bali, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Menurut Fajar, antusiasme peserta tahun ini terbilang tinggi.

Tak hanya jumlahnya yang mengalami peningkatan, namun kualitas para peserta juga dinilai semakin baik. Fajar mengungkap kualitas para peserta semakin sesuai dengan karakter yang dicari oleh Miss Indonesia.

“Alhamdulillah kita melihat mereka potensinya juga bagus, kemudian secara kriteria dan lain-lain juga bagus sesuai dengan kriteria yang kita cari,” kata Fajar, Minggu (21/6/2026).