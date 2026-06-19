Garap Proyek Listrik di Sumba, Liliana Tanoesoedibjo Optimistis Indonesia Bersinar di Miss World 2026

JAKARTA – Proyek penyediaan listrik tenaga surya bagi ratusan warga di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi andalan Indonesia dalam ajang Miss World 2026. Melalui program Beauty With A Purpose (BWAP), Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca membawa misi sosial yang diharapkan mampu mengantarkannya meraih prestasi di panggung internasional.

Chairwoman & Founder Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo, menilai proyek bertema "Habis Gelap Terbitlah Terang" tersebut memiliki nilai kemanusiaan yang kuat karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang selama ini belum menikmati akses listrik.

Proyek BWAP tersebut menyasar 310 warga di Kampung Lete Palolo, Sumba Barat Daya. Selain menghadirkan listrik tenaga surya, program ini juga mencakup pembangunan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan produktif.

"Kita tahu bahwa BWAP adalah salah satu aspek penilaian yang paling penting di Miss World. Peluangnya tahun ini tentu sangat baik," ujar Liliana Tanoesoedibjo saat ditemui iNews Media Group (IMG) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026).

Proyek Sosial Miss Indonesia

Menurut Liliana, keberhasilan sebuah proyek sosial tidak hanya diukur dari hasil akhirnya, tetapi juga dari ketulusan dan komitmen yang ditunjukkan selama proses pelaksanaannya. Karena itu, ia optimistis Audrey Bianca memiliki peluang besar untuk bersaing di Miss World 2026.