Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Garap Proyek Listrik di Sumba, Liliana Tanoesoedibjo Optimistis Indonesia Bersinar di Miss World 2026

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |16:18 WIB
Garap Proyek Listrik di Sumba, Liliana Tanoesoedibjo Optimistis Indonesia Bersinar di Miss World 2026
Garap Proyek Listrik di Sumba, Liliana Tanoesoedibjo Optimistis Indonesia Bersinar di Miss World 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Proyek penyediaan listrik tenaga surya bagi ratusan warga di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi andalan Indonesia dalam ajang Miss World 2026. Melalui program Beauty With A Purpose (BWAP), Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca membawa misi sosial yang diharapkan mampu mengantarkannya meraih prestasi di panggung internasional.

Chairwoman & Founder Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo, menilai proyek bertema "Habis Gelap Terbitlah Terang" tersebut memiliki nilai kemanusiaan yang kuat karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang selama ini belum menikmati akses listrik.

Proyek BWAP tersebut menyasar 310 warga di Kampung Lete Palolo, Sumba Barat Daya. Selain menghadirkan listrik tenaga surya, program ini juga mencakup pembangunan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan produktif.

"Kita tahu bahwa BWAP adalah salah satu aspek penilaian yang paling penting di Miss World. Peluangnya tahun ini tentu sangat baik," ujar Liliana Tanoesoedibjo saat ditemui iNews Media Group (IMG) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026).

Proyek Sosial Miss Indonesia

Menurut Liliana, keberhasilan sebuah proyek sosial tidak hanya diukur dari hasil akhirnya, tetapi juga dari ketulusan dan komitmen yang ditunjukkan selama proses pelaksanaannya. Karena itu, ia optimistis Audrey Bianca memiliki peluang besar untuk bersaing di Miss World 2026.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/611/3225422/liliana-otKF_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Tanda Tangani Prasasti Proyek BWAP Miss Indonesia, Hadirkan Listrik untuk NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/611/3224421/audisi_miss_indonesia-RK3j_large.jpg
Cerita Peserta Miss Indonesia 2026 di Yogyakarta, Siapkan Mental dan Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/611/3224418/audisi_miss_indonesia-g0o6_large.jpg
Ikuti Audisi Miss Indonesia 2026 di Yogyakarta, Peserta Ingin Hapus Rasa Insecure dan Tebarkan Energi Positif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/611/3224413/miss_indonesia-9mje_large.jpg
Tak Hanya Cantik, Audisi Miss Indonesia 2026 di Yogyakarta Cari Peserta Berbakat hingga Peduli Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/611/3223222/miss_indonesia-maqu_large.jpg
Cantik dan Berbakat, Peserta Miss Indonesia Curi Perhatian di Hari Kedua Audisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/611/3223218/miss_indonesia-VkFu_large.jpg
Miss Indonesia 2026 Cari Talenta Berbakat di Surabaya, Peserta Tampil Maksimal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement