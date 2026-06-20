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Peserta Audisi Miss Indonesia 2026 Tak Hanya Cantik tapi Peduli Sosial

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |15:27 WIB
Peserta Audisi Miss Indonesia 2026 Tak Hanya Cantik tapi Peduli Sosial
Peserta Audisi Miss Indonesia 2026 Tak Hanya Cantik tapi Peduli Sosial (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Audisi Miss Indonesia 2026 memasuki tahap akhir di Jakarta dengan antusiasme peserta yang terus meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tak hanya mencari perempuan berpenampilan menarik, ajang kecantikan ini juga menitikberatkan pada kecerdasan, karakter, dan kepedulian sosial sebagai syarat utama calon finalis.

Sebelumnya, rangkaian audisi telah digelar di sejumlah kota besar, seperti Bali, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Jakarta menjadi kota terakhir dalam proses pencarian peserta untuk ajang Miss Indonesia ke-20.

Audisi yang berlangsung di MNC Studio Tower 3, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 20–21 Juni 2026 menjadi kesempatan terakhir bagi perempuan muda Indonesia untuk mengikuti seleksi tahun ini.

Produser Miss Indonesia 2026, Yoseph Wahyudi, mengatakan jumlah peserta yang mengikuti audisi tahun ini menunjukkan peningkatan dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.

“Antusiasme untuk wanita-wanita yang datang ke audisi Miss Indonesia di tahun ini sangat meningkat. Terlihat dari beberapa kota yang kita kunjungi juga jumlahnya semakin bertambah tiap tahunnya,” ujar Yoseph saat ditemui pada Sabtu (20/6/2026).

Audisi Miss Indonesia 2026

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