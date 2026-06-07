Tak Hanya Cantik, Audisi Miss Indonesia 2026 Mencari Talenta dengan Manner Impressive hingga Smart Social

SURABAYA - Setelah sukses di Jakarta, pencarian talenta terbaik Miss Indonesia 2026 berlanjut di daerah yang dijuluki sebagai Kota Pahlawan yaitu Surabaya. Berlangsung selama dua hari, audisi Miss Indonesia 2026 tidak hanya mencari kecantikan namun juga sosok yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Produser Miss Indonesia 2026, Yoseph Wahyudi mengatakan, dalam audisi ini pihaknya mencari sosok peserta yang memiliki kriteria “Miss”, yakni memiliki manner impressive atau mengesankan dan smart social. Maka dari itu pada peserta yang mengikuti audisi di Kota Surabaya ini nantinya akan diseleksi kembali guna mencari sosok dengan kriteria tersebut.

“Nantinya hasil dari audisi ini akan kita saring kembali untuk menemukan finalis-finalis yang memang memiliki kriteria Miss, yaitu manner impressive, social, dan smart social,” kata Yoseph saat diwawancarai, Sabtu (6/6/2026).

Kriteria tersebut akan dicari dari puluhan peserta yang antusias mengikuti audisi. Bahkan peserta tidak hanya datang dari Kota Surabaya namun juga kota-kota lainnya.

Peserta audisi Miss Indonesia saat mengisi formulir data diri. (Foto: dok Yudha Prawira/iMG)

Ditemani kawan, sanak dan keluarga, mereka satu per satu maju ke meja pendaftaran dan mengisi formulir yang telah disediakan secara teliti. Pengisian formulir tersebut ditujukan guna mengetahui identitas berupa nama dan umur dari para peserta. Mengingat, salah satu persyaratan audisi Miss Indonesia 2026 ini adalah berusia 19 hingga 25 tahun.