Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tak Hanya Cantik, Audisi Miss Indonesia 2026 Mencari Talenta dengan Manner Impressive hingga Smart Social

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |14:00 WIB
Tak Hanya Cantik, Audisi Miss Indonesia 2026 Mencari Talenta dengan Manner Impressive hingga Smart Social
Peserta audisi Miss Indonesia. (Foto: dok Yudha Prawira/iMG)
A
A
A

SURABAYA - Setelah sukses di Jakarta, pencarian talenta terbaik Miss Indonesia 2026 berlanjut di daerah yang dijuluki sebagai Kota Pahlawan yaitu Surabaya. Berlangsung selama dua hari, audisi Miss Indonesia 2026 tidak hanya mencari kecantikan namun juga sosok yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Produser Miss Indonesia 2026, Yoseph Wahyudi mengatakan, dalam audisi ini pihaknya mencari sosok peserta yang memiliki kriteria “Miss”, yakni memiliki manner impressive atau mengesankan dan smart social. Maka dari itu pada peserta yang mengikuti audisi di Kota Surabaya ini nantinya akan diseleksi kembali guna mencari sosok dengan kriteria tersebut. 

“Nantinya hasil dari audisi ini akan kita saring kembali untuk menemukan finalis-finalis yang memang memiliki kriteria Miss, yaitu manner impressive, social, dan smart social,” kata Yoseph saat diwawancarai, Sabtu (6/6/2026). 

Kriteria tersebut akan dicari dari puluhan peserta yang antusias mengikuti audisi. Bahkan peserta tidak hanya datang dari Kota Surabaya namun juga kota-kota lainnya. 

Peserta audisi Miss Indonesia saat mengisi data diri
Peserta audisi Miss Indonesia saat mengisi formulir data diri. (Foto: dok Yudha Prawira/iMG)

Ditemani kawan, sanak dan keluarga, mereka satu per satu maju ke meja pendaftaran dan mengisi formulir yang telah disediakan secara teliti. Pengisian formulir tersebut ditujukan guna mengetahui identitas berupa nama dan umur dari para peserta. Mengingat, salah satu persyaratan audisi Miss Indonesia 2026 ini adalah berusia 19 hingga 25 tahun. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/611/3223097//athaema_eswari_jumhur-GTDP_large.jpeg
Ikuti Audisi Miss Indonesia 2026, Athaema Eswari Jumhur Punya Gerakan Pemberdayaan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/611/3223093//audisi_miss_indonesia_2026-zoCc_large.jpeg
Audisi Miss Indonesia 2026 di Surabaya, Para Peserta Tampil Anggun dan Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/611/3220509//audisi_miss_indonesia-9vXc_large.jpg
Ubah Batas Usia Peserta, Miss Indonesia 2026 Cari Wakil yang Lebih Siap ke Miss World
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/611/3220443//audisi_miss_indonesia-5b9l_large.jpg
Cerita Mantan Duta Pariwisata Batam Ikuti Audisi Miss Indonesia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/611/3220442//audisi_miss_indonesia-ljVI_large.jpg
Peserta Siapkan Bakat Unik di Audisi Miss Indonesia 2026, dari Storytelling hingga Plating
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/611/3220441//audisi_miss_indonesia-F3hM_large.jpg
Ikut Audisi Miss Indonesia 2026, Dokter Ini Ingin Dorong Perempuan Berani Memimpin
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement