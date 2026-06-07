Audisi Miss Indonesia 2026 di Surabaya, Para Peserta Tampil Anggun dan Percaya Diri

SURABAYA - Miss Indonesia 2026 kembali hadir mencari talenta perempuan muda dan berbakat di tengah masyarakat. Setelah sebelumnya sukses digelar di Jakarta, kali ini Miss Indonesia mencari talenta lainnya di Kota Surabaya dengan audisi yang digelar di One East Penthouse and Residence Surabaya pada Sabtu (6/6/2026).

Audisi yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti secara antusias oleh para perempuan berbakat di Kota Surabaya. Bahkan talenta perempuan hebat dari kota lainnya juga turut datang dan mendaftar untuk menjadi Miss Indonesia selanjutnya.

Ditemani kawan, sanak dan keluarga, mereka satu per satu maju ke meja pendaftaran dan mengisi formulir yang telah disediakan secara teliti. Pengisian formulir tersebut ditujukan guna mengetahui identitas berupa nama dan umur dari para peserta. Mengingat, salah satu persyaratan audisi Miss Indonesia 2026 ini adalah berusia 19 hingga 25 tahun.

Usai melakukan pendaftaran dan mengisi formulir, mereka nampak melakukan pengukuran tinggi badan di tempat yang telah disediakan. Dengan badan yang tegap, satu per satu dari mereka maju ke tiang dan alat pengukur tinggi badan.

Hal yang cukup menarik adalah busana yang dikenakan para peserta. Meski hanya audisi semata, mereka nampak datang dengan busana yang rapi, anggun dan modis. Busana yang dikenakan para peserta seperti menunjukkan keanggunannya sebagai sosok perempuan.