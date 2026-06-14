Hari Kedua Audisi Miss Indonesia 2026 di Yogyakarta, Muncul Banyak Peserta dengan Talenta Luar Biasa

SLEMAN - Hari Kedua Audisi Miss Indonesia 2026 di Yogyakarta menjadi waktu tambahan dimana banyak perempuan dengan talenta luar biasa banyak bermunculan dan tidak mau melewatkan peluang untuk menjadi Miss Indonesia selanjutnya.

Hal itu terlihat dari antusiasme yang lebih tinggi dibandingkan audisi hari pertama. Audisi hari kedua ini dilaksanakan di Grand Sahid Raya & Convention Hotel Yogyakarta pada Minggu, 14 Juni 2026.

Pada hari kedua, nampak para peserta mulai mengantri satu per satu untuk mendaftar sebagai peserta audisi. Mereka datang tidak hanya cantik namun juga dengan berbagai persiapan serta bakat dan talenta yang dimiliki.

Salah satunya seperti Veronika Fadia, peserta audisi Miss Indonesia 2026 asal Jawa Tengah. Sebagai mahasiswa aktif di Universitas Dian Nuswantoro, ia tidak hanya mengikuti Miss Indonesia dengan modal kecantikan. Namun juga dengan bakat monolog, teater, dan akting yang dimiliki. Bakat tersebut menjadi bagian paling krusial dari persiapan dirinya mengikuti audisi Miss Indonesia 2026.

“Persiapannya yaitu bakat. Bakat saya yang akan saya tampilkan nanti adalah monolog, jadi saya belajarnya di teater juga, belajar akting,” kata Veronika.