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Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Persiapan Audrey Bianca Callista di Miss World 2026 Sudah 100 Persen

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |16:34 WIB
Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Persiapan Audrey Bianca Callista di Miss World 2026 Sudah 100 Persen
Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Persiapan Audrey Bianca Callista di Miss World 2026 Sudah 100 Persen (Foto: Okezone/Aziz)
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JAKARTA - Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca Callista, disebut telah menyelesaikan seluruh rangkaian persiapan menjelang ajang Miss World ke-73 yang akan berlangsung di Vietnam pada 5 September 2026. Founder and Chairwoman Miss Indonesia Organization sekaligus Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo, menyebut kesiapan Audrey kini telah mencapai 100 persen.

Liliana mengatakan Audrey telah menjalani berbagai pelatihan intensif sebagai bekal menghadapi kompetisi internasional tersebut.

Menurutnya, seluruh proses persiapan berjalan sesuai rencana sehingga Audrey siap mewakili Indonesia di ajang Miss World.

"Kita tahu bahwa persiapan menuju Miss World harus dilakukan dengan matang. Saya ingin mengatakan bahwa persiapan Audrey Bianca sudah 100 persen dan semuanya berjalan dengan baik," ujar Liliana Tanoesoedibjo saat ditemui di kawasan iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Persiapan Miss World

Selama masa persiapan, Audrey mengikuti berbagai pelatihan, mulai dari kemampuan berbicara di depan umum hingga menjaga kebugaran fisik.

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