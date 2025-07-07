Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tiba di Indonesia, Suchata Chuangsri Kunjungi iNews Media Group di Jakarta

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |21:44 WIB
Tiba di Indonesia, Suchata Chuangsri Kunjungi iNews Media Group di Jakarta
Tiba di Indonesia, Suchata Chuangsri Kunjungi iNews Media Group di Jakarta, (Foto: Aldie/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Miss World 2025, Suchata Chuangsri berkesempatan mengunjungi iNews Media Group (IMG) di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin, 7 Juli 2025. Kunjungan Opal ke IMG hari ini merupakan rangkaian menuju malam puncak Miss Indonesia 2025. 

Model asal Thailand tersebut tiba di iNews Tower Jakarta pada pukul 18.00 WIB. Kedatangan Miss World pun langsung disambut hangat oleh Founder and Chairwoman Miss Indonesia of Organization dan Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo. 

Tiba di Indonesia, Suchata Chuangsri Kunjungi iNews Media Group di Jakarta
Tiba di Indonesia, Suchata Chuangsri Kunjungi iNews Media Group di Jakarta

Tak hanya itu, hadir pula CO CEO MNC Group, Angela Tanoesoedibjo yang ikut menyambut kedatangan Suchata. 

Di Lounge VVIP Lobby iNews Tower, Suchata kemudian berbincang serta berkeliling melihat VT MNC Media dan Entertainment. 

Miss World juga melihat Jakarta Concert Hall iNews Tower di Lantai 14 dengan seluruh fasilitas lengkap untuk event nasional maupun internasional. 

Tiba di Indonesia, Suchata Chuangsri Kunjungi iNews Media Group di Jakarta
Tiba di Indonesia, Suchata Chuangsri Kunjungi iNews Media Group di Jakarta

Halaman:
1 2
      
