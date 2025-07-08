Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Miss World 2025 Opal Suchata akan Hadir di Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo: Jadi Penyemangat Finalis

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |13:00 WIB
JAKARTA - Founder & Chairwoman of Miss Indonesia Organization, Liliana Tanoesoedibjo menyambut hangat kehadiran Miss World 2025 Suchata Chuangsri di Tanah Air. Kehadiran Opal Suchata diharapkan menjadi penyemangat para finalis untuk menampilkan yang terbaik.

Hal tersebut Liliana sampaikan usai kegiatan jumpa pers “Welcoming 72nd Miss World” yang digelar di Auditorium Tower 1 Lantai 7, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta,  pada Selasa, (8/7/2025). 

Kunjungan Miss World ke-72 bukan sekadar seremoni kehormatan, melainkan juga bentuk nyata dukungan terhadap 38 finalis Miss Indonesia 2025 yang akan menjalani malam Grand Final pada Rabu, 9 Juli 2025.

“Tujuannya sendiri Miss World ke Indonesia, tentunya untuk support kepada para finalis Miss Indonesia yang ke-38. Kita ingin memberikan semangat agar mereka tampil lebih maksimal dan melakukan yang terbaik,” ujar Liliana dalam sesi wawancara.

Liliana menjelaskan bahwa selama kunjungan singkat ini, Miss Suchata Chuangsri akan melakukan berbagai agenda seperti media visit ke MNC Center Kebon Sirih, pengenalan kuliner khas Indonesia, hingga sesi wawancara khusus. 

Semua kegiatan ini dirancang untuk memperkenalkan kehangatan budaya Indonesia dan memfasilitasi pertukaran nilai-nilai positif antara Miss World dan para finalis nasional.

Liliana juga turut mengungkapkan kesan mendalam terhadap sosok Miss Suchata Chuangsri, 72nd Miss World yang dinilai sebagai pribadi yang anggun.

“Kita melihat dia sangat sopan dalam berbicara, sangat attractive tentunya, dan secara manners dia sangat baik. Ketulusannya kelihatan, auranya juga terasa,” tutur Liliana. 

Baginya, representasi Miss World tahun ini sangat sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Miss Indonesia, tidak hanya kecantikan fisik, tetapi juga karakter, ketulusan, dan kepekaan sosial.

Sebagai tokoh sentral di balik Miss Indonesia, Liliana berharap kunjungan Miss World menjadi titik tolak kerja sama yang semakin erat antara Miss Indonesia dan organisasi Miss World.

 

