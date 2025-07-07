Miss World 2025 Suchata Chuangsri Lirik Budaya dan Tradisi Indonesia, Candi Bersejarah Jadi Tujuannya!

JAKARTA - Miss World ke-72, Suchata Chuangsri akan hadir di malam Final Miss Indonesia 2025 yang digelar pada Rabu (9/7/2025). Miss World 2025 Suchata tiba di Indonesia pada Senin (7/7/2025) dengan senyum dan penuh kebahagiaan.

Saat tiba di Indonesia, Miss World 2025 asal Thailand ini mengungkap rasa bahagia dan antusiasnya bisa berada di Indonesia untuk pertama kalinya.

“Saya sekarang di Indonesia untuk mengikuti malam final Miss Indonesia, saya sangat bersemangat untuk itu,” ucap Miss World 2025 Suchata Chuangsri, di Bandara Soekarno Hatta, Senin (7/7/2025).

Miss World 2025 Suchata mengatakan dirinya terpesona dengan budaya dan tradisi Indonesia yang terkenal akan keindahannya. Ia bahkan hadir mengenakan busana batik dengan nuansa biru yang teduh bersama mahkota Miss World 2025.

Miss World 2025 Suchata mengaku salah satu impiannya saat berkunjung ke Tanah Air ialah bisa mengunjungi beberapa tempat bersejarah dan religius.