Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Kunjungi iNews Media Group, Miss World 2025 Suchata Chuangsri Jajal Jadi News Anchor

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |22:05 WIB
Kunjungi iNews Media Group, Miss World 2025 Suchata Chuangsri Jajal Jadi News Anchor
Kunjungi iNews Media Group, Suchata Chuangsri Miss World 2025 Jajal Jadi News Anchor (Foto: Aldie/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Miss World 2025, Suchata Chuangsri, tiba di Indonesia dalam rangkaian malam puncak Miss Indonesia 2025 yang akan digelar pada 9 Juli mendatang.

Dalam kunjungan ini, Suchata turut menyambangi iNews Media Group (IMG), kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dia tiba di lokasi pada pukul 18.00 WIB.

Kunjungi iNews Media Group, Suchata Chuangsri Miss World 2025 Jajal Jadi News Anchor
Kunjungi iNews Media Group, Suchata Chuangsri Miss World 2025 Jajal Jadi News Anchor

Miss World 2025 Suchata mengenakan long dress bernuansa peach dan sentuhan detail plisket dengan mahkota kebanggaannya. Tampak pula Miss Indonesia 2024, Monica Kezia mengenakan rok panjang hitam dan long sleeve berwarna ungu yang elegan dan turut mengenakan mahkota Miss Indonesia. 

Kedatangan Miss World disambut hangat oleh Founder and Chairwoman Miss Indonesia of Organization dan Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo. 

Hadir pula CO CEO MNC Group, Angela Tanoesoedibjo serta Direktur PT Global Mediacom Tbk Syafril Nasution yang ikut dalam kehangatan pertemuan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3153836/miss_world-gaCp_large.jpg
Cerita Miss World 2025 Opal Suchata Hadirkan Harapan Baru bagi Penderita Kanker Payudara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153633/event_director_miss_world_optimis_miss_indonesia_2025_akan_menang_di_ajang_miss_world_ke_73-l2mk_large.jpg
Event Director Miss World Optimis Miss Indonesia 2025 Akan Menang di Ajang Miss World ke-73
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153613/miss_world_2025_opal_suchata_akan_hadir_di_miss_indonesia_liliana_tanoesoedibjo_jadi_penyemangat_finalis-cbly_large.jpg
Miss World 2025 Opal Suchata akan Hadir di Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo: Jadi Penyemangat Finalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153483/tiba_di_indonesia_suchata_chuangsri_kunjungi_inews_media_group_di_jakarta-ry4T_large.jpg
Tiba di Indonesia, Suchata Chuangsri Kunjungi iNews Media Group di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153444/miss_world_2025_suchata_chuangsri_lirik_budaya_dan_tradisi_indonesia_candi_bersejarah_jadi_tujuannya-qYXe_large.jpg
Miss World 2025 Suchata Chuangsri Lirik Budaya dan Tradisi Indonesia, Candi Bersejarah Jadi Tujuannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153439/miss_world_2025_suchata_chuangsri_tertarik_dengan_kuliner_indonesia_ini_yang_utama-s1HL_large.jpg
Miss World 2025 Suchata Chuangsri Tertarik dengan Kuliner Indonesia, Ini yang Utama!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement