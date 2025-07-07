Kunjungi iNews Media Group, Miss World 2025 Suchata Chuangsri Jajal Jadi News Anchor

JAKARTA - Miss World 2025, Suchata Chuangsri, tiba di Indonesia dalam rangkaian malam puncak Miss Indonesia 2025 yang akan digelar pada 9 Juli mendatang.

Dalam kunjungan ini, Suchata turut menyambangi iNews Media Group (IMG), kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dia tiba di lokasi pada pukul 18.00 WIB.

Miss World 2025 Suchata mengenakan long dress bernuansa peach dan sentuhan detail plisket dengan mahkota kebanggaannya. Tampak pula Miss Indonesia 2024, Monica Kezia mengenakan rok panjang hitam dan long sleeve berwarna ungu yang elegan dan turut mengenakan mahkota Miss Indonesia.

Kedatangan Miss World disambut hangat oleh Founder and Chairwoman Miss Indonesia of Organization dan Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo.

Hadir pula CO CEO MNC Group, Angela Tanoesoedibjo serta Direktur PT Global Mediacom Tbk Syafril Nasution yang ikut dalam kehangatan pertemuan tersebut.