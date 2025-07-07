Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Miss World 2025 Suchata Chuangsri Tertarik dengan Kuliner Indonesia, Ini yang Utama!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |19:19 WIB
Miss World 2025 Suchata Chuangsri Tertarik dengan Kuliner Indonesia, Ini yang Utama!
Miss World 2025 Suchata Chuangsri Tertarik dengan Kuliner Indonesia, Ini yang Utama!
A
A
A

JAKARTA - Miss World 2025, Suchata Chuangsri, tiba di Indonesia, Senin (7/7/2025). Kedatangan Suchata ini berkaitan dengan malam final Miss Indonesia 2025 yang akan digelar pada Rabu (9/7/2025).

Saat tiba di Bandara Soekarno Hatta, Miss World 2025 Suchata begitu cantik dengan busana batik bernuansa biru. Miss World 2025 Suchata juga antusias ingi bertemu dengab para kontestan di Final Miss Indonesia 2025 dan mengenal lebih banyak budaya Indonesia.

Miss World 2025 Suchata Chuangsri Tertarik dengan Kuliner Indonesia, Ini yang Utama!
Miss World 2025 Suchata Chuangsri Tertarik dengan Kuliner Indonesia, Ini yang Utama!

“Saya akan join di Final Miss Indonesia 2025 dan saya sangat exicited untuk bertemu orang-orangnya dan ini pertama kalinya saya ke Indonesia,” ucap Miss World Suchata di Bandara Soekarno Hatta, Senin (7/7/2025).

Miss World 2025 Suchata mengungkap ada beberapa hal yang membuat antusias berada di Indonesia. Salah satunya ingin mencicipi berbagai macam makanan khas nusantara.

Miss World Suchata mengungkap dirinya penasaran dengan makanan penutup alias dessert Indonesia yang selalu menggugah selera.

“Aku mau mencoba apapun makanan Indonesia, termasuk dessert. Aku suka sekali dessert,” ucapnya.

Selain itu, Miss World 2025 Suchata Chuangsri mengungkap ingin melihat lebih dalam soal keindahan kebudayaan Indonesia mengingat Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiring merepresentasikannya dengan gemilang di ajang Miss World 2025 lalu.

“Aku mau tahu betapa manisnya orang Indonesia karena Monica berhasil memperkenalkan Indonesia ke dunia dengan karakternya yang sangat baik,” tambahnya.

 

