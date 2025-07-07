Miss World 2025 Suchata Chuangsri Bangga Pakai Batik saat Tiba di Indonesia

MISS World ke-72, Suchata Chuangsri bangga pakai batik saat tiba di Indonesia. Suchata tiba di Indonesia berkaitan dengan malam final Miss Indonesia 2025 yang akan digelar pada Rabu (9/7/2025).

Saat tiba di Bandara Soekarno Hatta, Miss World 2025 Suchata begitu cantik dengan busana batik bernuansa biru. Dress panjang dengan corak batik di bagian atas dan samping busananya ini membuat Miss World ke-72 ini semakin terlihat menawan saat tiba di Tanah Air.

Miss World 2025 Suchata mengaku ini bukan pertama kalinya ia mengenakan batik, mengingat dirinya berasal dari Phuket, Thailand, yang mana juga memiliki budaya dan tradisi yang serupa dengan Indonesia.

“Tanpa mengurangi rasa hormat, Ini bukan kali pertama bagi saya mengenakan Batik, karena aku datang dari Phuket. Di Phuket, kami memiliki budaya dan tradisi yang serupa. dan Batik merupakan salah satu yang serupa dengan Indonesia,” ungkap Miss World 2025 Suchata di Bandara Soekarno Hatta, Senin (7/7/2025).

Saat tiba di Jakarta, Miss World ke-72 Suchata Chuangsri langsung menebar senyuman cantiknya sembari menerima rangkaian bunga yang indah. Pesonanya pun semakin memikat dengan balutan busana batik ini.

Miss World ke-72 Suchata Chuangsri ini pun mengaku merasa senang dan bangga bisa turut mengenakan batik saat tiba di Indonesia. Ia juga merasa tak sabar bisa melihat berbagai kultur dan budaya di Indonesia.

“Saya tidak sabar untuk melihat persamaan Thailand dan Indonesia selama saya di sini,” tambahnya.