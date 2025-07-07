Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Miss World 2025 Suchata Chuangsri Bangga Pakai Batik saat Tiba di Indonesia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |14:58 WIB
Miss World 2025 Suchata Chuangsri Bangga Pakai Batik saat Tiba di Indonesia
Miss World 2025 Suchata Chuangsri Bangga Pakai Batik saat Tiba di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

MISS World ke-72, Suchata Chuangsri bangga pakai batik saat tiba di Indonesia. Suchata tiba di Indonesia berkaitan dengan malam final Miss Indonesia 2025 yang akan digelar pada Rabu (9/7/2025).

Saat tiba di Bandara Soekarno Hatta, Miss World 2025 Suchata begitu cantik dengan busana batik bernuansa biru. Dress panjang dengan corak batik di bagian atas dan samping busananya ini membuat Miss World ke-72 ini semakin terlihat menawan saat tiba di Tanah Air.

Miss World 2025 Suchata mengaku ini bukan pertama kalinya ia mengenakan batik, mengingat dirinya berasal dari Phuket, Thailand, yang mana juga memiliki budaya dan tradisi yang serupa dengan Indonesia.

Miss World

“Tanpa mengurangi rasa hormat, Ini bukan kali pertama bagi saya mengenakan Batik, karena aku datang dari Phuket. Di Phuket, kami memiliki budaya dan tradisi yang serupa. dan Batik merupakan salah satu yang serupa dengan Indonesia,” ungkap Miss World 2025 Suchata di Bandara Soekarno Hatta, Senin (7/7/2025).

Saat tiba di Jakarta, Miss World ke-72 Suchata Chuangsri langsung menebar senyuman cantiknya sembari menerima rangkaian bunga yang indah. Pesonanya pun semakin memikat dengan balutan busana batik ini.

Miss World ke-72 Suchata Chuangsri ini pun mengaku merasa senang dan bangga bisa turut mengenakan batik saat tiba di Indonesia. Ia juga merasa tak sabar bisa melihat berbagai kultur dan budaya di Indonesia.

“Saya tidak sabar untuk melihat persamaan Thailand dan Indonesia selama saya di sini,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3153836/miss_world-gaCp_large.jpg
Cerita Miss World 2025 Opal Suchata Hadirkan Harapan Baru bagi Penderita Kanker Payudara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153633/event_director_miss_world_optimis_miss_indonesia_2025_akan_menang_di_ajang_miss_world_ke_73-l2mk_large.jpg
Event Director Miss World Optimis Miss Indonesia 2025 Akan Menang di Ajang Miss World ke-73
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153613/miss_world_2025_opal_suchata_akan_hadir_di_miss_indonesia_liliana_tanoesoedibjo_jadi_penyemangat_finalis-cbly_large.jpg
Miss World 2025 Opal Suchata akan Hadir di Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo: Jadi Penyemangat Finalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153488/kunjungi_inews_media_group_suchata_chuangsri_miss_world_2025_jajal_jadi_news_anchor-9NGn_large.jpg
Kunjungi iNews Media Group, Miss World 2025 Suchata Chuangsri Jajal Jadi News Anchor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153483/tiba_di_indonesia_suchata_chuangsri_kunjungi_inews_media_group_di_jakarta-ry4T_large.jpg
Tiba di Indonesia, Suchata Chuangsri Kunjungi iNews Media Group di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153444/miss_world_2025_suchata_chuangsri_lirik_budaya_dan_tradisi_indonesia_candi_bersejarah_jadi_tujuannya-qYXe_large.jpg
Miss World 2025 Suchata Chuangsri Lirik Budaya dan Tradisi Indonesia, Candi Bersejarah Jadi Tujuannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement