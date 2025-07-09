Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cerita Miss World 2025 Opal Suchata Hadirkan Harapan Baru bagi Penderita Kanker Payudara

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |08:52 WIB
Cerita Miss World 2025 Opal Suchata Hadirkan Harapan Baru bagi Penderita Kanker Payudara
Miss World 2025 Opal Suchata Hadirkan Harapan Baru bagi Penderita Kanker Payudara (Foto: Okezone)
A
A
A

BAGI banyak orang, menjadi pemenang Miss World 2025 adalah pencapaian luar biasa. Namun bagi Opal Suchata, itu adalah alat untuk membawa perubahan yang nyata. Di balik sorotan lampu, gaun mewah, dan panggung kontes kecantikan, ada cerita yang jauh lebih dalam. Cerita tentang luka, kekuatan, dan harapan.

Pada usia 16 tahun, Opal Suchata ternyata harus menjalani operasi pengangkatan tumor di payudaranya. Meskipun hasil pemeriksaan menunjukkan tumor itu jinak, pengalaman tersebut meninggalkan bekas mendalam, baik secara fisik maupun emosional. Ia merasakan ketakutan, kebingungan, dan rasa tidak berdaya yang sering dirasakan para perempuan lain yang menghadapi situasi serupa.

“Saat itu saya masih sangat muda. Rasanya sangat berat secara mental maupun fisik. Tapi itulah yang menumbuhkan empati saya, dan menjadi alasan saya memulai proyek ini. Saya ingin mendukung perempuan lain yang tengah berjuang menghadapi kanker payudara, dan mendorong kita semua untuk lebih sadar akan kesehatan kita sendiri,” ungkap Opal dalam wawancara khusus dengan iNews Media Group di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (9/7/2025).

Miss World 2025 Suchata Chuangsri Lirik Budaya dan Tradisi Indonesia

Berawal dari pengalamannya inilah, Opal Suchata tergerak membuat sebuah projek mulia bertajuk ‘Opal For Her’. Ia menyadari bahwa kanker payudara merupakan jenis kanker paling umum yang menyerang perempuan di Thailand.

Namun, masih banyak dari mereka yang belum memiliki akses terhadap informasi, pemeriksaan dini, dan layanan kesehatan memadai, terutama di daerah-daerah pedesaan atau komunitas yang kurang terjangkau.

Projek ‘Opal For Her’ lahir dari kesadaran itu. Ini adalah inisiatif yang tidak hanya berbicara soal kepedulian, tapi juga menciptakan aksi konkret. Dengan hati dan tekad, Opal membawa gerakan ini menjangkau perempuan-perempuan yang selama ini terabaikan oleh sistem.

 

Halaman:
1 2
      
