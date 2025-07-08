Pesan Miss World 2025 Suchata Chuangsri ke Finalis Miss Indonesia: Jadilah Diri Sendiri

MISS Suchata Chuangsri, 72nd Miss World menyampaikan pesan inspiratif bagi 38 finalis Miss Indonesia 2025 yang akan berlaga di Grand Final Miss Indonesia 2025, 9 Juli 2025.

Dengan penuh kehangatan dan semangat, wanita asal Thailand ini menekankan pentingnya menjadi diri sendiri sebagai kunci utama untuk bersinar di ajang Miss World.

“Setiap kali saya berbicara dengan Julia Morley (Chairwoman dari Organisasi Miss World) sejak awal Festival Miss World ke-72 hingga saya dinobatkan sebagai Miss World, satu hal yang selalu ia katakan adalah be yourself, jadilah diri sendiri,” ujar Suchata dalam Press Conference Welcoming 72nd Miss World yang diselenggarakan di Auditorium Tower 1 MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Menurutnya, Miss World bukan hanya mencari wajah cantik, tetapi pribadi yang memiliki karakter kuat dan jati diri yang autentik.

“Semua perempuan itu cantik dan masing-masing memiliki keunikan. Kita seperti potongan puzzle yang berasal dari lebih dari 100 negara dan ketika disatukan, menciptakan sesuatu yang luar biasa,” tuturnya.

Suchata juga menyoroti pentingnya menjadi perempuan dengan tujuan (woman with a purpose), selaras dengan nilai utama ajang Miss World.

“Seperti yang dikatakan Mrs. Sudha Reddy, semua finalis Miss World datang dengan membawa isu yang dekat di hati mereka. Kita duduk bersama, berdiskusi, dan bekerja sama untuk mengatasi masalah itu, baik di tingkat nasional maupun global,” jelasnya.

Ia percaya bahwa kualitas tersebut harus dimiliki, bukan hanya oleh pemenang, tapi oleh setiap kontestan Miss World.

“Tak ada yang lebih penting daripada menampilkan siapa dirimu sebenarnya, identitas nasionalmu, dan nilai yang kamu perjuangkan,” katanya.