Puji Kualitas Finalis, Sudha Reddy Berharap Miss Indonesia 2025 Jadi The Next Miss World

MISS World Global Ambassador for Beauty With A Purpose, Sudha Reddy, memberikan pujian tinggi terhadap finalis-finalis Miss Indonesia dan kontribusinya dalam proyek sosial.

Ajang Miss World 2025 belum dimulai, namun optimisme terhadap potensi Indonesia di kancah internasional sudah mengemuka.

Saat ditanya bagaimana Miss Indonesia dapat membangun rasa kasih yang tulus dan semangat untuk melayani sesama, Sudha menjawab tegas bahwa para finalis Miss Indonesia telah membuktikan diri sebagai sosok yang lebih dari sekadar kontestan ajang kecantikan.

“Miss Indonesia selalu menunjukkan bahwa mereka melangkah lebih jauh dengan tujuan yang jelas. Mereka memberikan hati dan jiwa mereka untuk proyek-proyek komunitas yang mereka jalankan,” ujar Sudha dalam konferensi pers “Welcoming 72nd Miss World” yang digelar di Auditorium Tower 1, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Menurut filantropis asal India tersebut, yang juga menjadi wajah dari gerakan global Beauty With A Purpose, para finalis Miss Indonesia tidak hanya bekerja keras, tetapi juga melampaui batas untuk membawa perubahan nyata dalam masyarakat.

“Apa yang mereka berikan untuk komunitas adalah 100 persen. Mereka tahu perubahan apa yang ingin mereka bawa, dan harapan apa yang perlu mereka tanamkan dalam kehidupan masyarakat. Itu sangat menginspirasi,” imbuhnya.