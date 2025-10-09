Nikita Mirzani yang Selalu Fashionable di Persidangan, Kali Ini Style Black and White

(Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

JAKARTA - Style Nikita Mirzani yang selalu fashionable di persidangan, kembali curi perhatian. Kali Ini mengusung konsep black and white.

Aktris Nikita Mirzani selalu menjadi perhatian saat menjalani sidang. Nikita nampak tenang dan terus melemparkan senyuman ketika keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I, Pondok Bambu.

Dia mengaku siap menjalani sidang tuntutan atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas laporan Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (9/10/2025).

Pada sidang sebelumnya yang bertepatan dengan Hari Batik Nasional, Nikita menggunakan baju batik yang elegan. Batik berbagai corak full color berupa outer itu, dipadu dengan kaos dan celana warna hitam. Sebelumnya, Nikita menggunakan dress mirip Cinderella dan dress serba putih.