HOME WOMEN FASHION

Nikita Mirzani yang Selalu Fashionable di Persidangan, Kali Ini Style Black and White

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 09 Oktober 2025 |11:20 WIB
Nikita Mirzani yang Selalu <i>Fashionable</i> di Persidangan, Kali Ini <i>Style Black and White</i>
Nikita Mirzani yang Selalu Fashionable di Persidangan, Kali Ini Style Black and White. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Style Nikita Mirzani yang selalu fashionable di persidangan, kembali curi perhatian. Kali Ini mengusung konsep black and white

Aktris Nikita Mirzani selalu menjadi perhatian saat menjalani sidang. Nikita nampak tenang dan terus melemparkan senyuman ketika keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I, Pondok Bambu. 

Nikita Mirzani yang Selalu {Fashionable} di Persidangan, Kali Ini {Style Black and White}

Dia mengaku siap menjalani sidang tuntutan atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas laporan Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (9/10/2025). 

Pada sidang sebelumnya yang bertepatan dengan Hari Batik Nasional, Nikita menggunakan baju batik yang elegan. Batik berbagai corak full color berupa outer itu, dipadu dengan kaos dan celana warna hitam. Sebelumnya, Nikita menggunakan dress mirip Cinderella dan dress serba putih.

 

Halaman:
1 2
      
