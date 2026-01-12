Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Kompak Pakai Hitam, Selena Gomez Gandeng Benny Blanco di Red Carpet Golden Globes 2026

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |09:33 WIB
Kompak Pakai Hitam, Selena Gomez Gandeng Benny Blanco di Red Carpet Golden Globes 2026
Kompak Pakai Hitam, Selena Gomez Gandeng Benny Blanco di Red Carpet Golden Globes 2026 (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktris Selena Gomez melenggang memesona di ajang penghargaan Golden Globes 2026 pada Senin (12/1/2026) di Beverly Hills, California, Amerika Serikat. Selena tampil memukau dan elegan saat berpose di red carpet bersama sang suami, Benny Blanco.

Setelah resmi menikah, Selena dan Benny Blanco melenggang di red carpet perdana mereka sebagai sepasang suami istri. Melansir Just Jared, keduanya tampak begitu elegan dan memesona dengan paduan gaya klasik yang mewah.

Di acara ini, bintang film Monte Carlo itu mengenakan gaun hitam rancangan Chanel dengan model sleeveless yang elegan. Detail bulu-bulu putih terlihat di bagian dada Selena dan menambah kesan mewah pada penampilannya.

Begitu pula Benny yang tampil senada dengan sang istri. Ia tampak mengenakan setelan jas hitam dengan aksesori kalung dan gelang bernuansa perak yang menyatu dengan penampilannya.

Pasangan selebritas ini terlihat romantis dan memikat. Keduanya saling merangkul dan menebar senyuman ke arah paparazi.

Halaman:
1 2
      
