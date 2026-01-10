Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Potret Terbaru Gigi Hadid, Ubah Rambut Pirang ke Hitam Pekat

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |19:10 WIB
Potret Terbaru Gigi Hadid, Ubah Rambut Pirang ke Hitam Pekat
Potret Terbaru Gigi Hadid, Ubah Rambut Pirang ke Hitam Pekat (Foto: People)
JAKARTA - Supermodel dunia, Gigi Hadid, membuat gebrakan yang mengejutkan banyak orang. Gigi melakukan perubahan gaya rambut besar-besaran yang baru saja ia tunjukkan di awal tahun 2026.

Jika selama ini dikenal dengan rambut pirang yang menjadi ciri khasnya, Gigi kini tampil dengan rambut pendek berwarna hitam pekat. Bahkan, penampilan ini membuat para penggemarnya pangling karena sangat berbeda dari gaya yang biasa ia perlihatkan.

Potret terbaru Gigi Hadid dengan rambut hitam dibagikan oleh hairstylist-nya, Dimitris Giannetos, di Instagram pada Kamis (8/1/2026). Dalam unggahan tersebut, ia memperlihatkan model berusia 30 tahun itu dengan gaya matte black mini bob, potongan rambut sebatas dagu yang dipadukan dengan warna hitam paling gelap.

Perubahan ini merupakan transformasi drastis dari rambut pirang khas Gigi Hadid yang selama ini selalu menjadi bagian dari penampilannya. Gigi terakhir terlihat berambut pirang saat syuting iklan Super Bowl pada Desember 2025.

Gaya rambut hitam barunya kini memberi kesan lebih edgy dan modern, serta menampilkan sisi lain Gigi. Transformasi ini dilakukan oleh hairstylist yang sama yang kerap bekerja dengannya dan disebut sebagai bagian dari pemotretan promosi sebuah brand kecantikan.

