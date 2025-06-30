Fokus Penilaian Miss Indonesia 2025 Bukan Sekadar Estetika Fisik Semata

DEFINISI kecantikan dan potensi seorang duta bangsa di ajang Miss Indonesia 2025 kini diperluas. Tak semata berpusat pada pesona rupa, kompetisi bergengsi ini akan lebih menitikberatkan pada empat pilar karakter krusial dalam penilaian finalis.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Liliana Tanoesoedibjo, Founder dan Chairwoman Miss Indonesia Organization sekaligus Executive Chairwoman MNC Group, dalam konferensi pers yang berlangsung di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Liliana menegaskan bahwa penilaian dalam ajang Miss Indonesia tidak hanya didasarkan pada penampilan luar, tetapi juga menyentuh aspek-aspek lainnya melalui empat pilar utama. Di antaranya adalah manner (tata krama), impressive (pesona kepribadian), smart (kecerdasan), dan social (kepedulian sosial).

”Kami tahu bahwa Miss Indonesia itu bukan hanya sebuah kompetisi, empat pilar dari Miss yaitu manner, impressive, smart, and social itu yang akan dinilai juga dengan para juri,” tegas Liliana

Selain itu, para kontestan juga akan mengikuti tujuh kategori fast track yang berpotensi memberikan keuntungan langsung menuju gelar Miss Indonesia 2025 saat grand final. Kategori-kategori tersebut meliputi talent, top model, art and photography, beauty with purpose, sport competition, social media, dan head to head challenge.