Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Pesan Monica Kezia untuk Finalis Miss Indonesia 2025: Have Fun dan Berikan yang Terbaik

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 30 Juni 2025 |18:01 WIB
Pesan Monica Kezia untuk Finalis Miss Indonesia 2025: <i>Have Fun</i> dan Berikan yang Terbaik
Pesan Monica Kezia untuk Finalis Miss Indonesia 2025: {Have Fun} dan Berikan yang Terbaik (Foto: Okezone)
A
A
A

MISS Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring memberikan pesan bagi 38 finalis Miss Indonesia 2025. Wanita asal Sumatera Utara itu pun punya harapan khusus bagi penerus Miss Indonesia 2025 yang akan diumumkan pada malam puncak 9 Juli mendatang.

Sejatinya, Monica menyadari kalau pemilihan pemenang sendiri merupakan tugas yang cukup sulit bagi dewan juri, mengingat potensi dan talenta para finalis sangat beragam serta punya daya tariknya yang luar biasa.

Miss Indonesia 2025 Bekali 38 Finalis Jiwa Kepemimpinan Selama Masa Karantina

"Wah itu pertanyaan yang susah ya, karena untuk menentukan 38 pemenang di seluruh Indonesia itu pekerjaan yang sangat sulit bagi juri, tapi siapa pun pemenangnya saya yakin kalian akan memberikan yang terbaik," kata Monica Kezia di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Senin (30/6/2025).

Alih-alih menaruh harapan, Monica Kezia ternyata hanya memberikan pesan sederhana bagi puluhan finalis yang akan bersaing hingga malam puncak nanti. 

"Mereka akan memberikan semua hal terbaik untuk masyarakat, tapi yang penting itu have fun dan berikan yang terbaik," tegasnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/611/3175406/miss_indonesia-29Lr_large.jpg
Miss Indonesia Tanam Mangrove: Hijaukan Bumi, Lestarikan Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/611/3168602/nadeen-15cY_large.jpg
Sosok Miss Palestina Nadeen Ayoub, Catat Sejarah Debut di Miss Universe 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153691/monica_kezia-71GE_large.jpg
Jelang Lepas Mahkota Miss Indonesia, Monica Kezia: Happy Sekaligus Sedih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/612/3153683/miss_world-HVhq_large.jpg
Pesan Miss World 2025 Suchata Chuangsri ke Finalis Miss Indonesia: Jadilah Diri Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153675/miss_indonesia-wNjP_large.jpg
Puji Kualitas Finalis, Sudha Reddy Berharap Miss Indonesia 2025 Jadi The Next Miss World
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/612/3153640/miss_indonesia-KkEY_large.jpg
Transformasi Media dan Gen Z, Dialog Cerdas Finalis Miss Indonesia 2025
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement