Pesan Monica Kezia untuk Finalis Miss Indonesia 2025: Have Fun dan Berikan yang Terbaik

Pesan Monica Kezia untuk Finalis Miss Indonesia 2025: {Have Fun} dan Berikan yang Terbaik (Foto: Okezone)

MISS Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring memberikan pesan bagi 38 finalis Miss Indonesia 2025. Wanita asal Sumatera Utara itu pun punya harapan khusus bagi penerus Miss Indonesia 2025 yang akan diumumkan pada malam puncak 9 Juli mendatang.

Sejatinya, Monica menyadari kalau pemilihan pemenang sendiri merupakan tugas yang cukup sulit bagi dewan juri, mengingat potensi dan talenta para finalis sangat beragam serta punya daya tariknya yang luar biasa.

"Wah itu pertanyaan yang susah ya, karena untuk menentukan 38 pemenang di seluruh Indonesia itu pekerjaan yang sangat sulit bagi juri, tapi siapa pun pemenangnya saya yakin kalian akan memberikan yang terbaik," kata Monica Kezia di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Senin (30/6/2025).

Alih-alih menaruh harapan, Monica Kezia ternyata hanya memberikan pesan sederhana bagi puluhan finalis yang akan bersaing hingga malam puncak nanti.

"Mereka akan memberikan semua hal terbaik untuk masyarakat, tapi yang penting itu have fun dan berikan yang terbaik," tegasnya.