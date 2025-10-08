Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Miss Indonesia Tanam Mangrove: Hijaukan Bumi, Lestarikan Alam

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 08 Oktober 2025 |19:13 WIB
Miss Indonesia Tanam Mangrove: Hijaukan Bumi, Lestarikan Alam
Miss Indonesia Tanam Mangrove Bareng Kertabumi Untuk Masa Depan Lebih Hijau (Foto: Okezone)
JAKARTA - Demi masa depan yang lebih hijau dan lestari Yayasan Miss Indonesia melakukan kegiatan sosial Planting Mangrove bersama Kertabumi Recycling Center di Kawasan Hutan Lindung Angke hari Senin, 6 Oktober 2025. 

Acara dibuka dengan penyuluhan pentingnya bakau dan perkenalan Kawasan Hutan Lindung Angke. Kegiatan ini dipandu langsung oleh Sandra Djajadisastra, Founder Kertabumi, dan tim dari Kelompok Tani Hutan Mangrove DKI Jakarta, yang dilanjutkan dengan simbolis penyerahan bibit.

Bersama Theysa Nohani Siku (Miss Persahabatan 2022), Brigita Agustina (Miss Indonesia Jambi 2025), Arindina Taim (4th Runner Up Miss Indonesia 2024), Angela Saputan (Miss Indonesia Maluku 2025), dan Elfira Duwiri (Miss Indonesia Papua 2025) sebagai perwakilan dari Yayasan Miss Indonesia, kegiatan hari ini dilanjut dengan penanaman bibit bakau di kawasan sedimen yang merupakan kawasan pembibitan tanaman bakau di area ini. 

Menjadi pengalaman pertama, para Miss Indonesia juga semakin antusias saat diajak berkeliling di Kawasan Hutan Lindung Angke dengan kapal dan jalanan setapak. 
“Menyenangkan sekali untuk pertama kalinya naik kapal kecil dan bisa lihat secara langsung bagaimana proses pembibitan tanaman bakau ini.” cerita Miss Elfira tentang perasaannya di acara Planting Mangrove hari ini. 

Aksi ini tak hanya jadi contoh nyata dari Yayasan Miss Indonesia dalam pelestarian alam, tapi juga jadi kesempatan baik untuk mempromosikan Kawasan Hutan Lindung Angke sebagai destinasi wisata edukasi dan juga platform Kertabumi Recycling Center.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
