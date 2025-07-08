Jelang Lepas Mahkota Miss Indonesia, Monica Kezia: Happy Sekaligus Sedih

MISS Indonesia 2024 Monica Kezia mengaku merasakan emosi campur aduk menjelang akhir masa jabatannya sebagai ratu kecantikan Tanah Air.

“Perasaannya bitter sweet. Karena ada rasa happy, satu bab dalam hidup saya sudah selesai. Saya sudah merepresentasikan Indonesia di ajang internasional. Tapi ada rasa sedih juga, karena menjadi Miss Indonesia 2024 has been the best time in my life,” ungkap Monica dengan mata berbinar dalam konferensi pers ‘Welcoming 72nd Miss World’ yang digelar di Auditorium Tower 1, MNC Studios, Kebon Jeruk, Selasa (8/7/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Monica mengenang perjalanan selama satu tahun terakhir sebagai pengalaman yang sangat berharga. Mulai dari mengikuti berbagai kegiatan sosial dalam program ‘Beauty With A Purpose’, dan tampil di panggung Miss World, hingga menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Semua itu, katanya, membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih matang.

“Saya banyak belajar, tumbuh, berbagi pengalaman, dan saya sangat diberkati. Besok adalah hari terakhir saya sebagai Miss Indonesia. Saya bahagia karena akan menyerahkan gelar ini ke finalis terpilih. Setelah ini, saya akan menjalani tugas baru di luar Miss Indonesia, entah itu apa, tapi saya yakin akan tetap menyenangkan,” lanjutnya.

Meski belum memiliki rencana pasti pasca menyandang mahkota, Monica optimistis masa depannya akan tetap bermakna.

“What’s next? I have no idea, but I’m sure it will still be purposeful and impactful,” tutupnya penuh keyakinan.