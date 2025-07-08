Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Transformasi Media dan Gen Z, Dialog Cerdas Finalis Miss Indonesia 2025

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |15:10 WIB
Transformasi Media dan Gen Z, Dialog Cerdas Finalis Miss Indonesia 2025
Transformasi Media dan Gen Z, Dialog Cerdas Finalis Miss Indonesia 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

SEBANYAK 38 finalis Miss Indonesia 2025 melakukan kunjungan inspiratif ke iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pembekalan yang memperkaya wawasan para finalis, khususnya di bidang media dan jurnalistik.

Acara dibuka dengan sambutan hangat dari Atika Suri, Integrated Corporate Secretary Division Head iNews Media Group. Ia memperkenalkan ekosistem media yang ada di bawah iNews, seperti iNews TV, Sindonews, Okezone, hingga IDX Channel.

“Finalis tahun ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Saya percaya, women empower women. Kita harus saling mendukung dan menginspirasi,” ujar Atika Suri di hadapan para finalis.

miss indonesia

Atika juga menekankan pentingnya memahami dunia media secara menyeluruh, apalagi di tengah tantangan digitalisasi yang begitu cepat dan kompleks.

Sesi dilanjutkan oleh Masirom, Pemimpin Redaksi Okezone dan IDX Channel, yang menjelaskan karakter masing-masing brand di iNews Media Group. Menurutnya, tiap kanal memiliki fokus dan kekuatan tersendiri, namun tetap bersatu dalam pendekatan multiplatform.

“iNews.id unggul di kecepatan breaking news, Sindonews fokus pada berita mendalam, Okezone di lifestyle dan olahraga, dan IDX Channel di pasar modal. Semua kami kemas sesuai kebutuhan pembaca,” jelas Masirom.

Diskusi makin menarik saat Dela Agustina dari Bangka Belitung menyinggung keresahan Gen Z terhadap berita yang cenderung viral tapi kurang esensial. “Banyak dari kami merasa berita yang penting justru tenggelam oleh yang sensasional,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
