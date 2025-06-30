Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Miss Indonesia 2025 Gandeng Desainer Indonesia Rancang Busana Finalis, Tampilkan Nuansa Kemewahan Emerald

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 30 Juni 2025 |17:38 WIB
Miss Indonesia 2025 Gandeng Desainer Indonesia Rancang Busana Finalis, Tampilkan Nuansa Kemewahan Emerald
Miss Indonesia 2025 Gandeng Desainer Indonesia Rancang Busana Finalis
JAKARTA - Grand Final Miss Indonesia 2025 akan digelar pada Rabu, 9 Juli 2025. Ajang ini merupakan puncak dari rangkaian kompetisi bergengsi yang telah menjaring 38 finalis terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia. 

Jelang malam final ini, Miss Indonesia 2025 menggandeng sejumlah desainer Indonesia ternama dan menghadirkan gaun yang elegan untuk para finalis. Para desainer juga merancang gaun yang mewah dan memukau.

Laurencia Lolita, salah satu desainer Indonesia yang juga merancang busana untuk para finalis Miss Indonesia 2025, mengatakan ia mengusung tema warna hijau emerald yang elegan untuk dikenakan finalis di malam puncak nanti.

Tema tersebut diambil lantaran warna ini menggambarkan nuansa yang harmonis sekaligus melambangkan kemewahan.

“Tema yang diambil dari batu emerald warna emeald green. Ini melambangkan keharmonisan dan warna yang royal, dan kita padukan warna ini dengan warna natural beuaty skin dari masing-masing finalis,” jelas Laurencia saat ditemui di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (30/5/2025). 

Laurencia sendiri akan membuat 15 gaun untuk finalis Miss Indonesia 2025. Gaun tersebut dirancang dengan mewah dan pastinya elegan untuk dikenakan para finalis.

Sementara itu, desainer Indonesia lainnya Nathanya Sascia turut merancang gaun spesial untuk finalis Miss Indonesia 2025. Ia mengatakan, gaun yang dibuat memadukan unsur warna-warna amethyst untuk busana para finalis.

